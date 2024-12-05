Украина вводит санкции против властей Грузии: Зеленский подписал указ

Президент призвал власти США и других стран действовать так же и быть решительными

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ, который дает силу решению Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против грузинских властей.

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"Так бывает в международных делах: если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше – потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы. Нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Вместе надо защищаться против Москвы", – заявил он.

Президент призвал США, Евросоюз и всех в мире поступать так же.

Санкции, в частности, коснулись олигарха и основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и 19 его сообщников, уточнили в Офисе президента.