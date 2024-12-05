Украина вводит санкции против властей Грузии: Зеленский подписал указ
Президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ, который дает силу решению Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против грузинских властей.
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"Так бывает в международных делах: если вовремя не отреагировать или если отреагировать непринципиально, то дальше – потерянные десятилетия и страны, лишенные свободы. Нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Вместе надо защищаться против Москвы", – заявил он.
Президент призвал США, Евросоюз и всех в мире поступать так же.
Санкции, в частности, коснулись олигарха и основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и 19 его сообщников, уточнили в Офисе президента.
- 28 ноября 2024 года Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы. В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались митинги, которые до сих пор продолжаются.
- 30 ноября проевропейская президент Грузии Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не может избрать нового президента, а значит, ее каденция продолжится до избрания нового президента новым парламентом.
- 2 декабря МВД страны сообщило, что за четыре дня протестов в Тбилиси задержали 224 человека.