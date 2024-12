В Тбилиси прошла первая мирная ночь протестов: без столкновений, но с задержаниями

В Тбилиси за неделю масштабных проевропейских протестов в ночь на 5 декабря впервые обошлось без столкновений с полицией, однако с задержаниями. Об этом сообщает издание News Georgia.

Журналисты пишут, что этой ночью демонстранты спокойно собрались возле парламента, а затем переместились на площадь Республики, где акция завершилась около 04:30.

В то же время, как отмечает издание, задержаний избежать не удалось. Полиция схватила двух человек после конфликта со стражами порядка на улице Чичинадзе.

Еще трое участников протеста были задержаны до начала митинга во время проверки пассажиров возле станции метро "Площадь Свободы". Полицейские заявили, что обнаружили у них "противоправные предметы".

"Ближе к двум ночи демонстранты переместились от парламента ближе к площади Республики. Около 04:30 они разошлись из Руставели", – заявили в издании.

02:00 December 5 – #Tbilisi



Люди являются fleeing from tear gas and then go back.



Первый день, офицеры, расположенные на metro станциях, загорнутые в gas masks и face masks, регулирующие много противоположных против широких tear gas attacks. #GeorgiaProtests #RepressionInGeorgia pic.twitter.com/CIdKMTSqRz