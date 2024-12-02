В Грузии полиция задержала более 200 человек во время протестов
В столице Грузии Тбилиси за четыре дня протестов задержали 224 человека. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел страны.
Задержанных обвиняют в мелком хулиганстве и неповиновении полиции. Суд уже наложил штрафы на 36 человек, 34 задержанных были отправлены под административный арест. Всего в суд подали материалы относительно 98 человек.
Двум участникам акций протеста предъявили обвинения по уголовным статьям: нападение на полицейских и нанесение ущерба имуществу, в том числе муниципальному. Обвиняемым 2003 и 2007 годов рождения — до семи лет за решеткой.
Также в МВД заявили, что в результате столкновений с протестующими пострадали всего 113 правоохранителей, из которых 21 – минувшей ночью. Сообщается, что у некоторых силовиков "серьезные травмы" головы, лица и тела. Четверо правоохранителей в больнице.
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