Грузины четвертый день выходят на митинги против пророссийских властей.

Митинг в Тбилиси 1 декабря 2024 года (Фото: DAVID MDZINARISHVILI/EPA)

В Тбилиси и других городах Грузии четвертый день продолжаются акции против пророссийских властей партии "Грузинская мечта", которая накануне заявила о сворачивании пути страны в Евросоюз.

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Уже традиционно митинг проходит у здания парламента на проспекте Руставели – там силовики в очередной раз поливают протестующих из водометов.

Медиа NEWSGEORGIA отмечает , что вода при этом ледяная, в городе +4 градуса тепла.

Проект Радио Свобода "Эхо Кавказа" опубликовал кадры, на которых видно, что силовики поливают митингующих из водометов из парламентского здания:

В то же время митингующие продолжают "обстреливать" парламент и силовиков пиротехникой, передает СМИ.

Журналист Зураб Джавадзе показал фото протестующих на улице Шевченко (в одном квартале от Руставели идет параллельно проспекту). Некоторые митингующие – с самодельными щитами и палками:

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По данным NEWSGEORGIA, спецназовцы на столичной площади Свободы ожидают приказа для зачистки проспекта Руставели, противостояние продолжается и после полуночи по местному времени (на два часа позже, чем в Киеве).

"Протестировщики периодически поливают водой, в ответ летят фейерверки. Люди концентрируются на участке почти до самой оперы", – передает медиа.

Местный Telegram-канал Tbilisi life пишет, что спецназовцы начали использовать разнообразные предметы, из-за чего несколько человек получили травмы. В частности, по данным медиа сотрудники МВД, когда находились на территории парламента, начали бросать камни в сторону протестующих – и те начали делать то же самое в ответ.

Эхо Кавказа публикует видео, как митингующие бросают камни в сторону силовиков.

На момент публикации протесты в центре Тбилиси продолжаются.