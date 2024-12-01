Грузины четвертый день выходят на митинги против пророссийских властей.
В Тбилиси и других городах Грузии четвертый день продолжаются акции против пророссийских властей партии "Грузинская мечта", которая накануне заявила о сворачивании пути страны в Евросоюз.
Уже традиционно митинг проходит у здания парламента на проспекте Руставели – там силовики в очередной раз поливают протестующих из водометов.
Медиа NEWSGEORGIA отмечает , что вода при этом ледяная, в городе +4 градуса тепла.
Проект Радио Свобода "Эхо Кавказа" опубликовал кадры, на которых видно, что силовики поливают митингующих из водометов из парламентского здания:
В то же время митингующие продолжают "обстреливать" парламент и силовиков пиротехникой, передает СМИ.
Журналист Зураб Джавадзе показал фото протестующих на улице Шевченко (в одном квартале от Руставели идет параллельно проспекту). Некоторые митингующие – с самодельными щитами и палками:
По данным NEWSGEORGIA, спецназовцы на столичной площади Свободы ожидают приказа для зачистки проспекта Руставели, противостояние продолжается и после полуночи по местному времени (на два часа позже, чем в Киеве).
"Протестировщики периодически поливают водой, в ответ летят фейерверки. Люди концентрируются на участке почти до самой оперы", – передает медиа.
Местный Telegram-канал Tbilisi life пишет, что спецназовцы начали использовать разнообразные предметы, из-за чего несколько человек получили травмы. В частности, по данным медиа сотрудники МВД, когда находились на территории парламента, начали бросать камни в сторону протестующих – и те начали делать то же самое в ответ.
Эхо Кавказа публикует видео, как митингующие бросают камни в сторону силовиков.
На момент публикации протесты в центре Тбилиси продолжаются.
- 28 ноября Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы.
- В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались продолжающиеся до сих пор митинги.
- 30 ноября проевропейская президент Грузии Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не может избрать нового президента, а значит, ее каденция будет продолжаться до избрания нового президента новым парламентом.