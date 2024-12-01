На фоне протестов в Тбилиси Евросоюз обещает властям Грузии "прямые последствия"

Кая Каллас говорит, что страны ЕС будут обсуждать потенциальные меры в отношении Грузии, среди которых могут быть санкции и ограничения на выдачу виз

Кайя Каллас (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Верховная представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не исключила, что блок может ввести санкции против Грузии на фоне отказа властей страны от евроинтеграции.

"Мы осуждаем насилие против протестующих и расстроены сигналами правящей партии о том, что они не продолжают путь Грузии в ЕС и что страна находится на пути демократического отступления. Это будет иметь прямые последствия со стороны ЕС", – написала она в соцсети X.

По данным DW, Каллас подчеркнула, что страны ЕС будут обсуждать потенциальные меры в отношении Грузии, среди которых могут быть санкции и ограничения на выдачу виз.

Ранее стало известно, что ряд послов Грузии в европейских странах объявили об отставке в знак протеста против решения руководящей партии Грузинской мечты приостановить процесс евроинтеграции страны.