На фоне протестов в Тбилиси Евросоюз обещает властям Грузии "прямые последствия"
Верховная представительница Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не исключила, что блок может ввести санкции против Грузии на фоне отказа властей страны от евроинтеграции.
"Мы осуждаем насилие против протестующих и расстроены сигналами правящей партии о том, что они не продолжают путь Грузии в ЕС и что страна находится на пути демократического отступления. Это будет иметь прямые последствия со стороны ЕС", – написала она в соцсети X.
По данным DW, Каллас подчеркнула, что страны ЕС будут обсуждать потенциальные меры в отношении Грузии, среди которых могут быть санкции и ограничения на выдачу виз.
Ранее стало известно, что ряд послов Грузии в европейских странах объявили об отставке в знак протеста против решения руководящей партии Грузинской мечты приостановить процесс евроинтеграции страны.
- 28 ноября Европарламент призвал провести в Грузии новые парламентские выборы.
- В тот же день Кобахидзе заявил, что Грузия отказывается от переговоров по вступлению в ЕС до 2028 года. После этого заявления в Тбилиси начались продолжающиеся до сих пор митинги.
- 30 ноября проевропейская президент Грузии Зурабишвили заявила, что нелегитимный парламент не может избрать нового президента, а значит, ее каденция будет продолжаться до избрания нового президента новым парламентом.