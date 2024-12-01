Послы Грузии в ряде стран Европы подали в отставку в знак протеста

Протест в Тбилиси (Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI)

Ряд послов Грузии в европейских странах объявили об отставке в знак протеста против решения руководящей партии Грузинская мечта приостановить процесс евроинтеграции страны. Об этом они сообщили на страницах в соцсети X.

Соответствующие решения приняли исполняющий обязанности посла Грузии в Италии Ираклий Векуа, посол в Литве Саломе Шапакидзе, посол в Нидерландах Давид Соломония и посол в Болгарии Отар Берденишвили.

Векуа сообщил о своем решении покинуть дипломатическую службу, поблагодарив за поддержку: "Сегодня я прощаюсь с МИД. Спасибо за ваше тепло, выдержку и прощение".

Шапакидзе также заявила об отставке, подчеркнув: "Для меня было честью служить интересам Грузии более 10 лет. Грузия – это Европа!"

В знак протеста покидают свои должности и Отар Берденишвили, посол в Болгарии, и Давид Соломония, посол в Нидерландах, выразив несогласие с курсом правительства, угрожающим вступлению страны в ЕС.