Посли Грузії у низці країн Європи подали у відставку на знак протесту
Низка послів Грузії у європейських країнах оголосили про відставку на знак протесту проти рішення керівної партії Грузинська мрія призупинити процес євроінтеграції країни. Про це вони повідомили на сторінках у соцмережі X.
Відповідні рішення ухвалили виконувач обов’язків посла Грузії в Італії Іраклій Векуа, посол у Литві Саломе Шапакідзе, посол у Нідерландах Давид Соломонія та посол у Болгарії Отар Бердзенішвілі.
Векуа повідомив про своє рішення залишити дипломатичну службу, подякувавши за підтримку: "Сьогодні я прощаюся з МЗС. Дякую за ваше тепло, витримку і прощення".
Шапакідзе також заявила про відставку, наголосивши: "Для мене було честю служити інтересам Грузії понад 10 років. Грузія — це Європа!"
На знак протесту залишають свої посади і Отар Бердзенішвілі, посол у Болгарії, та Давид Соломонія, посол у Нідерландах, висловивши незгоду з курсом уряду, який загрожує вступу країни до ЄС.
- 28 листопада Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори.
- Того самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Після цієї заяви у Тбілісі почалися мітинги, які тривають донині.
- 30 листопада проєвропейська президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що нелегітимний парламент не може обрати нового президента, а отже, її каденція триватиме до обрання нового президента новим парламентом.