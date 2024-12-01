Посли Грузії у низці країн Європи подали у відставку на знак протесту

Протест у Тбілісі (Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI)

Низка послів Грузії у європейських країнах оголосили про відставку на знак протесту проти рішення керівної партії Грузинська мрія призупинити процес євроінтеграції країни. Про це вони повідомили на сторінках у соцмережі X.

Відповідні рішення ухвалили виконувач обов’язків посла Грузії в Італії Іраклій Векуа, посол у Литві Саломе Шапакідзе, посол у Нідерландах Давид Соломонія та посол у Болгарії Отар Бердзенішвілі.

Векуа повідомив про своє рішення залишити дипломатичну службу, подякувавши за підтримку: "Сьогодні я прощаюся з МЗС. Дякую за ваше тепло, витримку і прощення".

Шапакідзе також заявила про відставку, наголосивши: "Для мене було честю служити інтересам Грузії понад 10 років. Грузія — це Європа!"

На знак протесту залишають свої посади і Отар Бердзенішвілі, посол у Болгарії, та Давид Соломонія, посол у Нідерландах, висловивши незгоду з курсом уряду, який загрожує вступу країни до ЄС.