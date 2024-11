У Тбілісі після заяви Кобахідзе про відмову від переговорів щодо ЄС проходить мітинг

Увечері в четвер, 28 листопада, у Тбілісі проходить стихійний мітинг у відповідь на заяву прем’єр-міністра Грузії Іраклі Кобахідзе про відмову від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Про це повідомило Ехо Кавказу.

Мітинг проходить біля центрального офісу керівної партії Грузинська мрія. Учасники акції стверджують, що це рішення влади є зрадою інтересів країни та порушенням статті 78 Конституції Грузії, де закріплено прагнення європейської інтеграції.

За їхніми словами, подібні дії ставлять під загрозу майбутнє Грузії та руйнують багаторічні зусилля зі зближення з Європою. Акцію протесту було організовано через соціальні мережі.

Частина протестувальників також зібралася біля будівлі парламенту Грузії на проспекті Руставелі.

Паралельно президентка Грузії Саломе Зурабішвілі проводить екстрені консультації з дипломатичним корпусом, після яких вона виступить із заявою.

Раніше цього самого дня Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року.

"Ми ухвалили рішення не ставити на порядок денний питання про відкриття переговорів з Євросоюзом до кінця 2028 року. Також до кінця 2028 року ми відмовляємося від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС", – заявив прем'єр Грузії.

