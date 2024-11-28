Прем’єр Грузії заявив, що країна відмовляється від переговорів щодо вступу в ЄС до 2028 року

До кінця 2028 року Грузія відмовилася від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС

Іраклі Кобахідзе (Фото: Irakli Gedenidze / EPA)

Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе, передає Ехо Кавказу.

"Ми ухвалили рішення не ставити на порядок денний питання про відкриття переговорів із Євросоюзом до кінця 2028 року. Також до кінця 2028 року ми відмовляємося від будь-яких бюджетних грантів з боку ЄС", – сказав Кобахідзе.

За його словами, для Грузії "абсолютно неприйнятно розглядати інтеграцію до ЄС як милостиню, яку Євросоюз має нам подати".

"Ми бачимо, що європейські політики та бюрократи використовують виділені гранти та кредити як шантаж проти Грузії", – додав грузинський прем’єр.

Кобахідзе заявив, що кінець 2028 року – це той термін, коли Грузія буде готова, насамперед економічно, щоб розпочати переговори щодо вступу в ЄС до 2030 року.

3 червня у Грузії офіційно набрав чинності закон про "іноагентів". Його підписав спікер парламенту країни, обійшовши таким чином вето президентки.

5 червня посол ЄС в Грузії Герчинський сказав, що після ухвалення скандального закону про "іноагентів" безвізовий режим із країною переглянуть.

19 липня Кобахідзе заявив, що відносини між Тбілісі та Брюсселем покращаться після завершення війни в Україні.

4 жовтня стало відомо, що Євросоюз припинив зустрічі на високому рівні з представниками уряду Грузії.

18 жовтня Єврорада оголосила про фактичне призупинення процесу вступу Грузії до ЄС.