Прем'єр Грузії назвав євроінтеграцію головним пріоритетом

У Тбілісі заявили, що рішуче налаштовані на євроінтеграцію країни в усіх напрямках

Іраклі Кобахідзе та Жозеп Боррель (Фото: Irakli Kobahidze/Twiiter)

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив про "важливі зовнішньополітичні пріоритети" країни, а головним назвав євроінтеграцію. Про це повідомляє грузинське видання Sova.

Як заявив очільник уряду Грузії, акцент робитиметься на економічному зростанні Грузії. За його словами, якщо Грузія не виконає цю мету, тоді "ніхто не прийме країну до ЄС".

"Ми очікуємо на перезавантаження відносин, яке, як ми думаємо, відбудеться з початку наступного року. У нас є конкретні зобов'язання щодо угоди про асоціацію та угоди про вільну торгівлю. Наше амбітне завдання – виконати понад 90% цих зобов'язань в обох напрямках до 2028 року", – сказав прем'єр.

Він зазначив, що зрештою це забезпечить досягнення Грузією кінцевої мети, поставленою владою країни на 2030 рік – повної інтеграції до Євросоюзу.

"Це потребує розвитку країни у всіх напрямках, зокрема, особливо, економічного зростання. Якщо економічні показники не будуть відповідними, ніхто не прийме країну до ЄС", – сказав він.