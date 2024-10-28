Премьер Грузии назвал евроинтеграцию главным приоритетом
Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил о "важных внешнеполитических приоритетах" страны, а главным назвал евроинтеграцию. Об этом сообщает грузинское издание Sova.
Как заявил глава правительства Грузии, акцент будет делаться на экономическом росте Грузии. По его словам, если Грузия не выполнит эту цель, тогда "никто не примет страну в ЕС".
"Мы ожидаем перезагрузки отношений, которая, как мы думаем, произойдет с начала следующего года. У нас есть конкретные обязательства по соглашению об ассоциации и соглашению о свободной торговле. Наша амбициозная задача – выполнить более 90% этих обязательств у обоих направлениям до 2028 года", – сказал премьер.
Он отметил, что в конечном итоге это обеспечит достижение Грузией конечной цели, поставленной властями страны на 2030 год – полной интеграции в Евросоюз.
"Это требует развития страны во всех направлениях, в частности, особенно в плане экономического роста. Если экономические показатели не будут соответствующими, никто не примет страну в ЕС", – сказал он.
- На парламентских выборах в Грузии пророссийская Грузинская мечта набрала 54,08%. Коалиция за изменения – 10,92%, Единство – Национальное движение – 10,12%. Также пятипроцентный барьер преодолели Сильная Грузия (8,78%) и Гахария – За Грузию (7,76%).
- В день голосования на избирательных участках заметили фальсификации, произошли потасовки. Также есть видео с вбрасыванием бюллетеней на избирательном участке в Марнеуле.
- В целом четыре партии Грузии не признали результаты выборов. Однако Кобахидзе заявил, что правительство страны будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты.
- В свою очередь, президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала людей к протесту , обвинив Россию во вмешательстве в выборы.