У Грузії відмовилися відкликати закон про "іноагентів" задля відновлення руху до Євросоюзу

Мамука Мдинарадзе (Фото: пресслужба парламенту Грузії)

Керівна партія "Грузинська мрія" не відкликатиме скандальний закон про "іноагентів" задля відновлення європейської інтеграції. Про це повідомив виконавчий секретар політичної сили Мамука Мдінарадзе, передає Перший канал.

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"Ні. Ви не зрадієте, але ми не відкликатимемо його", – сказав він, відповідаючи на запитання журналіста щодо можливості відкликати закон.

За його словами, якби не було цього закону, на проспекті Руставелі в Тбілісі "зараз стояли б десятки тисяч людей".

"Навіщо вам взагалі потрібен був цей закон зараз, я вам скажу. По-перше, вірно – грузинський закон, а не російський, як ви його всі називаєте. А по-друге, дамо спокій – російський чи грузинський, вони називають усе національне та грузинське – російським. Багато політиків у Європі теж так роблять, якщо бачать щось традиційне, консервативне", – заявив Мдінарадзе.

Він додав, що цей закон і заборона пропаганди були легітимізовані більшістю грузинського народу. Політик назвав протест після його ухвалення "фальшивим".