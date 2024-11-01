В Грузии отказались отозвать закон об "иноагентах" для возобновления движения в Евросоюз
Правящая партия "Грузинская мечта" не будет отзывать скандальный закон об "иноагентах" для возобновления европейской интеграции. Об этом сообщил исполнительный секретарь политической силы Мамука Мдинарадзе, передает Первый канал.
"Нет. Вы не обрадуетесь, но мы не будем отзывать его", – сказал он, отвечая на вопросы журналиста о возможности отозвать закон.
По его словам, если бы не было этого закона, на проспекте Руставели в Тбилиси "сейчас стояли бы десятки тысяч человек".
"Зачем вам вообще нужен был этот закон сейчас, я вам скажу. Во-первых, верно – грузинский закон, а не российский, как вы его все называете. А во-вторых, оставим в покое – российский или грузинский, они называют все национальное и грузинское – российским. Многие политики в Европе тоже так поступают, если видят что-то традиционное, консервативное", – заявил Мдинарадзе.
Он добавил, что этот закон и запрет пропаганды были легитимизированы большинством грузинского народа. Политик назвал протест после его принятия "фальшивым".
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