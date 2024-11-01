В Грузии отказались отозвать закон об "иноагентах" для возобновления движения в Евросоюз

Мамука Мдинарадзе (Фото: пресс-служба парламента Грузии)

Правящая партия "Грузинская мечта" не будет отзывать скандальный закон об "иноагентах" для возобновления европейской интеграции. Об этом сообщил исполнительный секретарь политической силы Мамука Мдинарадзе, передает Первый канал.

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"Нет. Вы не обрадуетесь, но мы не будем отзывать его", – сказал он, отвечая на вопросы журналиста о возможности отозвать закон.

По его словам, если бы не было этого закона, на проспекте Руставели в Тбилиси "сейчас стояли бы десятки тысяч человек".

"Зачем вам вообще нужен был этот закон сейчас, я вам скажу. Во-первых, верно – грузинский закон, а не российский, как вы его все называете. А во-вторых, оставим в покое – российский или грузинский, они называют все национальное и грузинское – российским. Многие политики в Европе тоже так поступают, если видят что-то традиционное, консервативное", – заявил Мдинарадзе.

Он добавил, что этот закон и запрет пропаганды были легитимизированы большинством грузинского народа. Политик назвал протест после его принятия "фальшивым".