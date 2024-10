У Тбілісі відбулася багатотисячна акція "Грузія обирає Євросоюз" – фото, відео

У неділю, 20 жовтня, за шість днів до парламентських виборів у Тбілісі відбулася масштабна акція "Грузія обирає Євросоюз". Про це повідомило Ехо Кавказа.

Прихильники євроінтеграції зібралися на п'яти локаціях та рушили маршем до площі Свободи, де відбувся великий мітинг. Акцію організували неурядові організації, її підтримали президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та головні опозиційні партії.

Проєкт SOVA пише, що люди приходили на акцію з прапорами Євросоюзу, Грузії та України. На плакатах були меседжі про те, що обидві країни, які прагнуть вступити в ЄС, мають спільний шлях, який повинні пройти.

Напередодні Зурабішвілі заявила, що сама візьме участь у марші, та попросила громадян висловити свою волю виходом на вулиці. Вона висловила впевненість, що марш стане важливим кроком до подолання однопартійності, поляризації та ненависті у суспільстві.

Зурабішвілі зазначила, що 26 жовтня громадяни обиратимуть між Росією та Європою. Цього тижня на брифінгу вона сказала, що для продовження євроінтеграції на виборах необхідно підтримати одну з чотирьох проєвропейських партій або об’єднань: Єдність – Національний рух, Коаліція за зміни, об’єднання Сильна Грузія і Ґахарія за Грузію.

Ці політичні сили підписали "Грузинську хартію", ініційовану президенткою, яка передбачає створення тимчасового уряду після парламентських виборів, проведення комплексних реформ, зокрема скасування закону про "іноагентів", а також проведення дострокових парламентських виборів.

Happening Now: Festive and victorious vibe in Tbilisi – Tens of thousands of people gather on the Freedom Square, less than a week before the election to loudly declare that 🇬🇪Georgians chose 🇪🇺European future! pic.twitter.com/8eObKXX8w5

A river of people in Tbilisi today, as the country will vote in its historic election in six days. People took to the streets to demonstrate that the only future they envision is with the EU! 🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/eBDNq0OVRN