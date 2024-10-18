Єврорада оголосила про фактичне призупинення процесу вступу Грузії до ЄС

Єврорада висловила надію, що майбутні парламентські вибори в країні будуть вільними та справедливими, відповідно до міжнародних стандартів

Прапор Грузії та ЄС (Фото: Zurab Kurtsikidze/EPA)

Саміт Європейської ради оголосив про фактичне призупинення вступу Грузії до Європейського Союзу. Про це йдеться в документі, оприлюдненому на сайті органу.

У ньому стверджується, що Єврорада підтверджує готовність ЄС підтримати грузинський народ на європейському шляху. Водночас у Брюсселі висловили серйозну стурбованість щодо дій грузинського уряду, які суперечать цінностям і принципам, на яких заснований блок.

"Єврорада нагадує, що такий курс дій ставить під загрозу Грузію на європейському шляху, і де-факто зупиняє процес вступу", – зазначили в документі.

У ЄС закликали Грузію ухвалити демократичні, всеосяжні та стійкі реформи відповідно до основних принципів євроінтеграції. Європейська рада продовжить стежити за ситуацією.

Також Єврорада висловила надію, що майбутні парламентські вибори в країні будуть вільними та справедливими, відповідно до міжнародних стандартів і з безперешкодним доступом для міжнародних і внутрішніх спостерігачів.

3 червня у Грузії офіційно набрав чинності закон про "іноагентів". Його підписав спікер парламенту країни, обійшовши таким чином вето президентки.

5 червня посол ЄС в Грузії Герчинський сказав, що після ухвалення скандального закону про "іноагентів" безвізовий режим із країною переглянуть.

19 липня Кобахідзе заявив, що відносини між Тбілісі та Брюсселем покращаться після завершення війни в Україні.

4 жовтня стало відомо, що Євросоюз припинив зустрічі на високому рівні з представниками уряду Грузії.