Евросовет объявил о фактической приостановке процесса вступления Грузии в ЕС

Евросовет выразил надежду, что предстоящие парламентские выборы в стране будут свободными и справедливыми, согласно международным стандартам

Флаг Грузии и ЕС (Фото: Zurab Kurtsikidze/EPA)

Саммит Европейского совета объявил о фактической приостановке вступления Грузии в Европейский Союз. Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте органа.

В нем утверждается, что Евросовет подтверждает готовность ЕС поддержать грузинский народ на европейском пути. В то же время в Брюсселе выразили серьезную обеспокоенность по поводу действий грузинского правительства, противоречащих ценностям и принципам, на которых основан блок.

"Евросовет напоминает, что такой курс действий ставит под угрозу Грузию на европейском пути и де-факто останавливает процесс вступления", — отметили в документе.

В ЕС призвали Грузию принять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами евроинтеграции. Европейский совет продолжит следить за ситуацией.

Также Евросовет выразил надежду, что предстоящие парламентские выборы в стране будут свободными и справедливыми в соответствии с международными стандартами и беспрепятственным доступом для международных и внутренних наблюдателей.

3 июня в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах". Его подписал спикер парламента страны, обойдя таким образом вето президента.

5 июня посол ЕС в Грузии Герчинский сказал, что после принятия скандального закона об "иноагентах" безвизовый режим со страной будет пересмотрен.

19 июля Кобахидзе заявил, что отношения между Тбилиси и Брюсселем улучшатся после завершения войны в Украине.

4 октября стало известно, что Евросоюз приостановил встречи на высоком уровне с представителями правительства Грузии.