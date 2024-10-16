Президентка Грузії: Розворот Грузинської мрії в бік Росії може бути планом

Саломе Зурабішвілі вважає, що вся історія Грузії показує, що головний ризик для країни надходить від РФ

Саломе Зурабішвілі (Фото: Radek Pietruszka/EPA)

Проросійські дії керівної партії Грузії можуть бути спланованими та пов’язаними з російськими зв’язками олігарха Бідзіни Іванішвілі. Таку думку в інтерв’ю виданню Politico висловила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

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Президентка зазначила, що розворот Грузинської мрії в бік Росії залишається для неї незрозумілим.

"Я не прихильниця теорій змови, але це може бути планом. Можливо, зв'язки Іванішвілі з Москвою все ще існують і стали ще тіснішими", – заявила Зурабішвілі.

Вона додала, що вся історія Грузії показує, що головний ризик для країни надходить саме від Росії.

"Ризик війни зростає, коли Грузія ізольована від своїх партнерів, коли вона самотня, розділена і слабка. У мене немає цьому логічного, раціонального пояснення", – наголосила Зурабішвілі, яка є прихильницею євроатлантичної інтеграції країни.

3 червня у Грузії офіційно набрав чинності закон про "іноагентів". Його підписав спікер парламенту країни, обійшовши таким чином вето президентки.

5 червня посол ЄС в Грузії Герчинський сказав, що після ухвалення скандального закону про "іноагентів" безвізовий режим із країною переглянуть.

9 липня Герчинський заявив, що Євросоюз призупинив вступ країни до блоку, а також заморозив 30 млн євро, призначених на підтримку держави у сфері оборони.

4 жовтня стало відомо, що Євросоюз припинив зустрічі на високому рівні з представниками уряду Грузії.