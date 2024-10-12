У Грузії оштрафували канали, які відмовилися показувати скандальні ролики про Україну

Фото: Natia Gugunava / Facebook

У Грузії оштрафували три телеканали за те, що вони відмовилися випускати в ефір передвиборчий ролик партії "Грузинська мрія" з кадрами руйнувань в Україні. Про це повідомляє BBC з посиланням на рішення Тбіліського міського суду від 11 жовтня.

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Штрафи на суму 5000 ларі (72 500 грн) отримали телеканали "Формула", "Мтаварі архі" та "TV Пірвелі". Повідомляється, що керівна партія "Грузинська мрія" звернулася до Нацкомісії комунікацій зі скаргою на телеканали, які назвали ролики про Україну аморальними. Комісія склала протокол про адмінправопорушення та визнала їх "порушниками виборчого кодексу".

Крім штрафу суд зобов'язав телеканали негайно випустити цей ролик в ефір, незалежно від того, чи буде подано апеляцію. Однак, за словами юриста телеканалу "Мтаварі архі" Тамти Мурадашвілі, рішення суду виконувати не збираються і мають намір його оскаржити.

У ролику, який Грузинська мрія хотіла транслювати, використовувалися кадри зруйнованих обстрілами будівель в Україні з написом "Ні війні!". Їх протиставляли кадрам нових та відремонтованих будівель у Грузії зі слоганом "Обери мир".

Цей відеоролик разом із банерами став з'являтися на вулицях Тбілісі 26 вересня – за місяць до виборів до парламенту, які в Грузії називають "доленосними та історичними".

26 вересня після появи скандальних передвиборчих банерів у Грузії МЗС закликало утримуватися від використання теми агресивної війни проти України у внутрішньополітичній боротьбі.

27 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Україна нібито використала фото окупованих міст країни для "розваги".

10 жовтня прем'єр Грузії також сказав, що скандальні передвиборчі банери "оголили правду про Україну".

Того ж дня в МЗС заявили, що спекуляція на українському горі оголила правду про керівну партію Грузії, яка перетворилася на "ксерокс Кремля".

11 жовтня речник парламенту Грузії відповів на заклик не втягувати Україну в політичні дебати. Він заявив, що на початку повномасштабної війни Київ "втручав" у цей "сценарій" Тбілісі.