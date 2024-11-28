Премьер Грузии заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028-го

К концу 2028 года Грузия отказалась от бюджетных грантов со стороны ЕС

Ираклий Кобахидзе (Фото: Irakli Gedenidze / EPA)

Грузия отказывается от переговоров о вступлении в Европейский Союз до 2028 года. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает Эхо Кавказа.

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"Мы приняли решение не ставить на повестку дня вопрос об открытии переговоров с Евросоюзом до конца 2028 года. Также до конца 2028 года мы отказываемся от каких-либо бюджетных грантов со стороны ЕС", – сказал Кобахидзе.

По его словам, для Грузии "совершенно неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милостыню, которую Евросоюз должен нам подать".

"Мы видим, что европейские политики и бюрократы используют выделенные гранты и кредиты в качестве шантажа против Грузии", — добавил грузинский премьер.

Кобахидзе заявил, что конец 2028 года – это тот срок, когда Грузия будет готова, прежде всего экономически, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС до 2030 года.

3 июня в Грузии официально вступил в силу закон об "иноагентах". Его подписал спикер парламента страны, обойдя таким образом вето президента.

5 июня посол ЕС в Грузии Герчинский сказал, что после принятия скандального закона об "иноагентах" безвизовый режим со страной будет пересмотрен.

19 июля Кобахидзе заявил, что отношения между Тбилиси и Брюсселем улучшатся после завершения войны в Украине.

4 октября стало известно, что Евросоюз приостановил встречи на высоком уровне с представителями правительства Грузии.

18 октября Евросовет объявил о фактической приостановке процесса вступления Грузии в ЕС.