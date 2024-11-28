Європарламент закликав провести у Грузії нові парламентські вибори

Європарламент вимагає, щоб країни ЄС наклали персональні санкції на грузинських посадовців і політиків

Протести в Грузії (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

У четвер, 28 листопада, Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо парламентських виборів у Грузії, які відбулися 26 жовтня. Про це повідомила пресслужба ЄП.

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Резолюцію підтримали 444 парламентарі. Ще 72 – висловилися "проти", а 82 – "утрималися".

У документі йдеться, що вибори у Грузії, яка є кандидатом на вступ до Європейського Союзу, "не були ані вільними, ані справедливими" і стали "ще одним проявом тривалого придушення демократії в країні, за яке керівна партія Грузинська мрія несе повну відповідальність".

Євродепутати засудили численні та серйозні порушення на виборах, включно й задокументовані випадки залякування виборців, маніпулювання, втручання в роботу спостерігачів і медіа, а також повідомлення про маніпуляції з використанням електронних машин для голосування.

Результати голосування, оголошені Центральною виборчою комісією країни, "не є надійним відображенням волі грузинського народу", додали вони.

ЄП відкидає будь-яке визнання результатів парламентських виборів, як це має бути визнано міжнародною спільнотою, а депутати хочуть, щоб вибори відбулися повторно протягом року під ретельним міжнародним наглядом і з незалежною виборчою адміністрацією.

Європарламент також вимагає, щоб країни ЄС наклали персональні санкції на грузинських посадовців і політиків, відповідальних за "придушення демократії, порушення виборчого законодавства та стандартів, а також зловживання владою".

Зокрема йдеться про прем’єр-міністра країни Іраклія Кобахідзе, мера Тбілісі та генерального секретаря Грузинської мрії Каху Каладзе, спікера грузинського парламенту Шалву Папуашвілі й олігарха Бідзіну Іванішвілі.

Євродепутати також закликали ЄС суворо обмежити офіційні контакти з грузинським урядом і парламентом.

Європарламент рішуче засудив систематичне втручання Росії в демократичні процеси в Грузії через дезінформацію. Йдеться про поширення теорії змови про так звану "глобальну партію війни", яка стверджує, нібито опозиція має намір втягнути Грузію у війну з Росією за наказом Заходу.

У резолюції депутати попередили грузинську владу про те, що будь-які спроби заборонити законно створені політичні партії ще більше відштовхнуть країну від ЄС і зроблять неможливими будь-які кроки до вступу. У документі також зазначається, що політика Грузинської мрії несумісна з євроатлантичною інтеграцією.