Президентка Грузії: Парламенту країни більше не існує

У першій сесії новообраного парламенту взяли участь лише депутати від партії влади

Саломе Зурабішвілі (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає парламенту, який зібрався на перше після виборів засідання 25 листопада за участі депутатів від керівної Грузинської мрії. З відповідною заявою вона виступила у відеозверненні, передає Ехо Кавказу.

"У кожного має боліти серце, бо сьогодні парламенту Грузії більше не існує, а керівна команда, одна партія проігнорувала Конституцію. Мені дуже їх шкода", – сказала Зурабішвілі.

Президентка Грузії додала, що їй шкода всіх тих парламентарів, які "сиділи із застиглими обличчями, бо вони знають, що є результатом сфальсифікованих виборів".

Зурабішвілі також заявила, що "молодь має бути готовою не лише тримати майбутнє у своїх руках, а й взяти кермо управління країною у свої руки".

Крім того, у своєму зверненні президентка країни, не вказуючи імен, дорікнула опозиціонерам, які вирушили до Європи, не повідомивши про це заздалегідь.

Ехо Кавказу писало, що у першій сесії новообраного парламенту взяли участь лише депутати від партії влади. На ній була створена єдина фракція – Грузинська мрія, яку очолив Мамука Мдінарадзе. А на посаду спікера парламенту Грузії було переобрано Шалву Папуашвілі, кандидатуру якого підтримали 88 парламентарів.

Юристи, яких цитує Ехо Кавказу, стверджують, що визнання повноважень членів парламенту до завершення розгляду позову судом є незаконним. У статті 86 регламенту грузинського парламенту зазначено, що "до постанови про визнання повноважень членів парламенту не вноситься прізвище особи, законність обрання якої оскаржується в Конституційному суді Грузії або загальному суді".

ДОВІДКА Парламент Грузії – однопалатний, складається зі 150 депутатів, яких обирають на чотири роки. Раніше 75 парламентарів обиралися на засадах пропорційної виборчої системи, а інші 75 – в одномандатних виборчих округах за мажоритарною виборчою системою. У 2024 році парламентські вибори вперше пройшли за виключно пропорційною системою. Політичним силам потрібно було подолати п’ятивідсотковий бар’єр.