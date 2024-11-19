У Тбілісі силовики відтіснили протестувальників та знесли наметове містечко – відео
Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI

Грузинські силовики знесли наметове містечко протестувальників біля Тбіліського державного університету, відтіснивши їх звідти. Про це пише Ехо Кавказу.

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17 листопада протестувальники, які виступають за проведення нових парламентських виборів, встановили близько 30 наметів біля Тбіліського державного університету. Для учасників акції організували пледи, килимки, гарячий чай, а також привезли біотуалети.

В ніч проти 19-го поліція розчистила проїжджу частину, прибравши намети, барикади та автомобілі. Раніше опозиція заблокувала дороги на перетині вулиць Варазісхеві, Чавчавадзе, Мелікішвілі та Кекелідзе. Протестувальників відтіснили у бік проспекту Мелікішвілі.

Після розчищення дороги поліція почала затримувати учасників акції. Повідомляється про постраждалих, але точна кількість затриманих і поранених наразі невідома. 

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