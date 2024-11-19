У Тбілісі силовики відтіснили протестувальників та знесли наметове містечко – відео
Грузинські силовики знесли наметове містечко протестувальників біля Тбіліського державного університету, відтіснивши їх звідти. Про це пише Ехо Кавказу.
17 листопада протестувальники, які виступають за проведення нових парламентських виборів, встановили близько 30 наметів біля Тбіліського державного університету. Для учасників акції організували пледи, килимки, гарячий чай, а також привезли біотуалети.
В ніч проти 19-го поліція розчистила проїжджу частину, прибравши намети, барикади та автомобілі. Раніше опозиція заблокувала дороги на перетині вулиць Варазісхеві, Чавчавадзе, Мелікішвілі та Кекелідзе. Протестувальників відтіснили у бік проспекту Мелікішвілі.
🚨#BREAKING: Clashes have started in Tbilisi, Georgia between police and protesters opposing the Georgian country's recent parliamentary election results, according to TASS.#Georgia pic.twitter.com/tGEXKG2pWu— MH Cronicle 2.0 (@MHChronicle) November 19, 2024
Після розчищення дороги поліція почала затримувати учасників акції. Повідомляється про постраждалих, але точна кількість затриманих і поранених наразі невідома.
In Tbilisi, Georgia, the police brutally deal with protesters.— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) November 19, 2024
russian brutality – Georgia is becoming a russian colony. pic.twitter.com/RBXbxOoyeG
- У день голосування на виборчих дільницях у Грузії помітили фальсифікації, також відбулися зіткнення. Серед іншого, сама ЦВК закликала МВС оперативно відреагувати на ситуацію після появи відео, яке зафіксувало вкидання бюлетенів на виборчій дільниці у Марнеулі.
- Після того як ЦВК оголосила перемогу на виборах проросійської Грузинської мрії, опозиція зібрала акцію протесту в Тбілісі.
- 31 жовтня прокуратура Грузії розпочала розслідування 47 фактів ймовірних порушень на виборах.
- 4 листопада опозиція у Грузії оголосила про початок щоденних протестів.
- 5 листопада суд у Грузії підтвердив порушення таємниці голосування на 30 дільницях.