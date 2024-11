У Тбілісі силовики відтіснили протестувальників та знесли наметове містечко – відео

Грузинські силовики знесли наметове містечко протестувальників біля Тбіліського державного університету, відтіснивши їх звідти. Про це пише Ехо Кавказу.

17 листопада протестувальники, які виступають за проведення нових парламентських виборів, встановили близько 30 наметів біля Тбіліського державного університету. Для учасників акції організували пледи, килимки, гарячий чай, а також привезли біотуалети.

В ніч проти 19-го поліція розчистила проїжджу частину, прибравши намети, барикади та автомобілі. Раніше опозиція заблокувала дороги на перетині вулиць Варазісхеві, Чавчавадзе, Мелікішвілі та Кекелідзе. Протестувальників відтіснили у бік проспекту Мелікішвілі.

🚨#BREAKING: Clashes have started in Tbilisi, Georgia between police and protesters opposing the Georgian country's recent parliamentary election results, according to TASS.#Georgia pic.twitter.com/tGEXKG2pWu