У Тбілісі силовики відтіснили протестувальників та знесли наметове містечко – відео

Поліція Грузії розчистила проїжджу частину, прибравши намети, барикади та автомобілі. Пізніше почалися затримання, є постраждалі

Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI

Грузинські силовики знесли наметове містечко протестувальників біля Тбіліського державного університету, відтіснивши їх звідти. Про це пише Ехо Кавказу.

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17 листопада протестувальники, які виступають за проведення нових парламентських виборів, встановили близько 30 наметів біля Тбіліського державного університету. Для учасників акції організували пледи, килимки, гарячий чай, а також привезли біотуалети.

В ніч проти 19-го поліція розчистила проїжджу частину, прибравши намети, барикади та автомобілі. Раніше опозиція заблокувала дороги на перетині вулиць Варазісхеві, Чавчавадзе, Мелікішвілі та Кекелідзе. Протестувальників відтіснили у бік проспекту Мелікішвілі.

🚨#BREAKING: Clashes have started in Tbilisi, Georgia between police and protesters opposing the Georgian country's recent parliamentary election results, according to TASS.#Georgia pic.twitter.com/tGEXKG2pWu — MH Cronicle 2.0 (@MHChronicle) November 19, 2024

Після розчищення дороги поліція почала затримувати учасників акції. Повідомляється про постраждалих, але точна кількість затриманих і поранених наразі невідома.

In Tbilisi, Georgia, the police brutally deal with protesters.

russian brutality – Georgia is becoming a russian colony. pic.twitter.com/RBXbxOoyeG — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) November 19, 2024