У Грузії розпочато розслідування щодо 47 фактів ймовірних порушень на виборах
Грузинські правоохоронці проводять розслідування 47 кримінальних справ за фактами ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період та у день парламентських виборів. Про це повідомило видання Ехо Кавказу із посиланням на дані прокуратури.
Водночас у прокуратурі стверджують, що люди, які публічно заявляють, що мають інформацію та докази, пов'язані зі злочинами, скоєними під час виборчого процесу, не співпрацюють зі слідством і відмовляються надати інформацію.
Кримінальні справи стосуються фальсифікації виборів, впливу на волю виборця, порушення таємниці голосування, підкупу виборців, перешкоджання журналістській діяльності, насильства та погроз, псування та знищення майна у приміщенні виборчої комісії чи під час передвиборчої агітації.
Розслідування проводять на основі звернень опозиції та політичних партій, Центральної виборчої комісії та неурядових організацій, а також інформації, поширеної медіа, зазначили в прокуратурі.
Водночас пресслужба відомства повідомила, що двом людям висунуті звинувачення в фальсифікації виборів.
Слідство встановило, що під час парламентських виборів 26 жовтня з метою фальсифікації виборів фігуранти вкинули підроблені бюлетені в урну для голосування на 69-й виборчій дільниці в Марнеулі. Це призвело до припинення процесу голосування та визнання результатів недійсними. Їм загрожує до двох років позбавлення волі.
- У день голосування на виборчих дільницях у Грузії помітили фальсифікації, також сталися бійки. Серед іншого, сама ЦВК закликала МВС оперативно відреагувати на ситуацію після появи відео, котре зафіксувало вкидання бюлетенів на виборчій дільниці в Марнеулі.
- Після того, як ЦВК оголосила перемогу на виборах проросійської керівної партії "Грузинська мрія", опозиція зібрала акцію протесту у Тбілісі.
- Зурабішвілі закликала до "сильного тиску", щоб переглянути результати парламентських виборів, які, за її словами, були сфальсифіковані.
- 30 жовтня стало відомо, що прокуратура розпочала розслідування ймовірних фальсифікацій на виборах й викликала Зурабішвілі на допит.