У Грузії розпочато розслідування щодо 47 фактів ймовірних порушень на виборах

Двом людям висунуті звинувачення в фальсифікації виборів, їм загрожує до двох років позбавлення волі

Вибори в Грузії (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Грузинські правоохоронці проводять розслідування 47 кримінальних справ за фактами ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період та у день парламентських виборів. Про це повідомило видання Ехо Кавказу із посиланням на дані прокуратури.

Водночас у прокуратурі стверджують, що люди, які публічно заявляють, що мають інформацію та докази, пов'язані зі злочинами, скоєними під час виборчого процесу, не співпрацюють зі слідством і відмовляються надати інформацію.

Кримінальні справи стосуються фальсифікації виборів, впливу на волю виборця, порушення таємниці голосування, підкупу виборців, перешкоджання журналістській діяльності, насильства та погроз, псування та знищення майна у приміщенні виборчої комісії чи під час передвиборчої агітації.

Розслідування проводять на основі звернень опозиції та політичних партій, Центральної виборчої комісії та неурядових організацій, а також інформації, поширеної медіа, зазначили в прокуратурі.

Водночас пресслужба відомства повідомила, що двом людям висунуті звинувачення в фальсифікації виборів.

Слідство встановило, що під час парламентських виборів 26 жовтня з метою фальсифікації виборів фігуранти вкинули підроблені бюлетені в урну для голосування на 69-й виборчій дільниці в Марнеулі. Це призвело до припинення процесу голосування та визнання результатів недійсними. Їм загрожує до двох років позбавлення волі.