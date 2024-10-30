Президентка Грузії не піде в прокуратуру на допит щодо фальсифікацій на виборах

Саломе Зурабішвілі заявила, що продовжить свою роботу і не збирається звітувати перед прокуратурою

Саломе Зурабішвілі (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не має наміру з'являтися до прокуратури, куди її викликали на допит щодо заяв про фальсифікацію парламентських виборів. Про стало відомо на брифінгу, передає Ехо Кавказу.

"Я б порадила прокуратурі почати свою роботу та уникати політичного зведення рахунків із президентом. Щобільше, у цей момент наші партнери теж на це дивляться – чи зможе прокуратура бути незалежною, неупередженою. Тож нехай прокуратура розпочне свою роботу, а президент займеться своєю", – сказала Зурабішвілі.

Президентка додала, що продовжить свою роботу і не збирається звітувати перед прокуратурою.

Вона наголосила, що виклик до прокуратури "дивним чином збігся із вказівками Медведєва". Раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв написав у соцмережі X, що президентку Грузії необхідно "усунути з посади та заарештувати".

"Я звертаюся до прокуратури, ви підзвітні народу, громадськість вимагає від вас негайного розслідування, а не моїх доказів, і ніхто не очікує, що прокуратура в цій ситуації сьогодні розпочне очевидні політичні процеси проти президента", – резюмувала Зурабішвілі.