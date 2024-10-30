Президентка Грузії не піде в прокуратуру на допит щодо фальсифікацій на виборах
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не має наміру з'являтися до прокуратури, куди її викликали на допит щодо заяв про фальсифікацію парламентських виборів. Про стало відомо на брифінгу, передає Ехо Кавказу.
"Я б порадила прокуратурі почати свою роботу та уникати політичного зведення рахунків із президентом. Щобільше, у цей момент наші партнери теж на це дивляться – чи зможе прокуратура бути незалежною, неупередженою. Тож нехай прокуратура розпочне свою роботу, а президент займеться своєю", – сказала Зурабішвілі.
Президентка додала, що продовжить свою роботу і не збирається звітувати перед прокуратурою.
Вона наголосила, що виклик до прокуратури "дивним чином збігся із вказівками Медведєва". Раніше заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв написав у соцмережі X, що президентку Грузії необхідно "усунути з посади та заарештувати".
"Я звертаюся до прокуратури, ви підзвітні народу, громадськість вимагає від вас негайного розслідування, а не моїх доказів, і ніхто не очікує, що прокуратура в цій ситуації сьогодні розпочне очевидні політичні процеси проти президента", – резюмувала Зурабішвілі.
- У день голосування на виборчих дільницях у Грузії помітили фальсифікації, також сталися бійки. Серед іншого, сама ЦВК закликала МВС оперативно відреагувати на ситуацію після появи відео, котре зафіксувало вкидання бюлетенів на виборчій дільниці в Марнеулі. Міжнародна місія ENEMO заявила про значні порушення під час голосування.
- Після того, як ЦВК оголосила перемогу на виборах проросійської керівної партії Грузинська мрія, опозиція зібрала акцію протесту у Тбілісі.
- Зурабішвілі закликала до "сильного тиску", щоб переглянути результати парламентських виборів, які, за її словами, були сфальсифіковані.
- 30 жовтня стало відомо, що прокуратура розпочала розслідування ймовірних фальсифікацій на виборах й викликала Зурабішвілі на допит.