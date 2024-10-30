Прокуратура Грузії розпочала розслідування ймовірних фальсифікацій на виборах
Грузинська прокуратура заявила, що після звернення Центральної виборчої комісії розпочала розслідування ймовірних фальсифікацій на парламентських виборах.
Прокуратура Грузії почала розслідування можливих фальсифікацій на парламентських виборах, які можуть порушувати статтю 164 Кримінального кодексу країни – вплив на волевиявлення виборців та/або порушення таємниці голосування.
Як стверджує ЦВК, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі має докази можливих порушень під час парламентських виборів, тому її викликали на допит до слідчого органу 31 жовтня.
Прокуратура проведе всі необхідні дії для перевірки інформації, наданої ЦВК, а також відомостей, озвучених президенткою, політичними партіями та представниками спостережних місій. У межах розслідування планується опитати всіх, хто може знати щось про можливі порушення.
Крім того, правоохоронці активно працюють над кількома кримінальними справами, пов'язаними з правопорушеннями, які сталися під час передвиборчого періоду та в день голосування.
- У день голосування на виборчих дільницях у Грузії помітили фальсифікації, також сталися бійки. Серед іншого, сама ЦВК закликала Міністерство внутрішніх справ оперативно відреагувати на ситуацію після появи відео, котре зафіксувало вкидання бюлетенів на виборчій дільниці в Марнеулі. Міжнародна місія ENEMO заявила про значні порушення під час голосування.
- Після того, як ЦВК оголосила перемогу на виборах проросійської керівної партії "Грузинська мрія", опозиція зібрала акцію протесту у столиці Тбілісі.
- Проєвропейська президентка Грузії Зурабішвілі закликала до "сильного тиску", щоб переглянути результати парламентських виборів, які, за її словами, були сфальсифіковані.