Прокуратура Грузії розпочала розслідування ймовірних фальсифікацій на виборах

У день голосування на виборчих дільницях у Грузії помітили фальсифікації, також сталися бійки. ЦВК закликала прокуратуру розслідувати це

Будівля прокуратури Грузії (Фото: Facebook/The Prosecution Service of Georgia)

Грузинська прокуратура заявила, що після звернення Центральної виборчої комісії розпочала розслідування ймовірних фальсифікацій на парламентських виборах.

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Прокуратура Грузії почала розслідування можливих фальсифікацій на парламентських виборах, які можуть порушувати статтю 164 Кримінального кодексу країни – вплив на волевиявлення виборців та/або порушення таємниці голосування.

Як стверджує ЦВК, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі має докази можливих порушень під час парламентських виборів, тому її викликали на допит до слідчого органу 31 жовтня.

Прокуратура проведе всі необхідні дії для перевірки інформації, наданої ЦВК, а також відомостей, озвучених президенткою, політичними партіями та представниками спостережних місій. У межах розслідування планується опитати всіх, хто може знати щось про можливі порушення.

Крім того, правоохоронці активно працюють над кількома кримінальними справами, пов'язаними з правопорушеннями, які сталися під час передвиборчого періоду та в день голосування.