Президентка Грузії хоче міжнародного розслідування результатів виборів

Саломе Зурабішвілі (Фото: сторінка президентки в мережі Х)

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала до "сильного тиску", щоб переглянути результати парламентських виборів, які, за її словами, були сфальсифіковані. Також вона виступає за міжнародне розслідування, передає Reuters та радіостанція RFI.

"Один зі шляхів, за допомогою та підтримки європейських та американських партнерів... міг би полягати в тому, щоб це було підкріплено міжнародним розслідуванням", – сказала Зурабішвілі.

Вона не визнала перемоги партії Грузинська мрія, яка набрала 54% голосів і заявила, що "вибори були вкрадені". Президентка наголосила, що не покладає жодних сподівань на Центральну виборчу комісію.

Зурабішвілі також закликала міжнародну спільноту до "дуже сильного тиску" на грузинський уряд, аби він погодився на перегляд результатів голосування. Ще один варіант, за словами президентки Грузії, – повторні вибори.

26 жовтня ЦВК заявила, що за результатами підрахунку 100% голосів проросійська Грузинська мрія набрала 54,08%. Також п'ятивідсотковий бар'єр подолали чотири опозиційні партії.

27 жовтня президентка Грузії назвала результати парламентських виборів у країні "тотально сфальшованими", заявила про спецоперацію РФ і закликала людей вийти на протест.

29 жовтня президент Туреччини привітав проросійську партію Грузинська мрія з перемогою на виборах. З аналогічною промовою виступив і прем'єр Угорщини, заявивши, що Грузинська мрія "не перетворила Грузію на іншу Україну".

А у ЦВК заявили, що перерахують голоси на деяких дільницях, щоб перевірити результати голосування.