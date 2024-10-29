Президент Грузии хочет международного расследования результатов выборов

Саломе Зурабишвили (Фото: страница президента в сети Х)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала к "сильному давлению", чтобы пересмотреть результаты парламентских выборов, которые, по ее словам, были сфальсифицированы. Также она выступает за международное расследование, передает Reuters и радиостанция RFI.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Один из путей, при помощи и поддержке европейских и американских партнеров... мог бы заключаться в том, чтобы это было подкреплено международным расследованием", – сказала Зурабишвили.

Она не признала победу партии Грузинская мечта, которая набрала 54% голосов, и заявила, что "выборы были украдены". Президент отметила, что не возлагает никаких надежд на Центральную избирательную комиссию.

Зурабишвили также призвала международное сообщество к "очень сильному давлению" на грузинское правительство, чтобы то согласилось на пересмотр результатов голосования. Еще один вариант, по словам президента Грузии, — повторные выборы.

26 октября ЦИК заявила, что по результатам подсчета 100% голосов пророссийская Грузинская мечта набрала 54,08%. Также пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии.

27 октября президент Грузии назвала результаты парламентских выборов в стране "тотально сфальсифицированными", заявила о спецоперации РФ и призвала людей выйти на протест.

29 октября президент Турции поздравил пророссийскую партию Грузинская мечта с победой на выборах. С аналогичной речью выступил и премьер Венгрии, заявив, что Грузинская мечта "не превратила Грузию в другую Украину".

А в ЦИК заявили, что пересчитают голоса на некоторых участках, чтобы проверить результаты голосования.