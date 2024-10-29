Эрдоган поздравил пророссийскую Грузинскую мечту с победой на выборах

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Tolga Bozoglu/EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вслед за лидерами Венгрии, Армении и Азербайджана поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой партии Грузинская мечта на парламентских выборах. Об этом сообщило Эхо Кавказа.

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Эрдоган отметил, что выборы, которые, по его словам, продемонстрировали волю грузинского народа, прошли в мирной и безопасной атмосфере.

"Надеюсь, что результаты выборов принесут успех народу Грузии и нашему региону. Отрадно, что выборы, продемонстрировавшие свободу грузинского народа, прошли в мирной и безопасной атмосфере. Пользуясь случаем, хочу еще раз пожелать вам здоровья и счастья, а дружественному народу Грузии – благополучия и счастья", – говорится в обращении турецкого президента к Кобахидзе.

С победой Грузинскую мечту ранее поздравили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Европейские и американские партнеры призывают расследовать возможные нарушения на выборах.