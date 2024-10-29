Эрдоган поздравил пророссийскую Грузинскую мечту с победой на выборах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вслед за лидерами Венгрии, Армении и Азербайджана поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой партии Грузинская мечта на парламентских выборах. Об этом сообщило Эхо Кавказа.
Эрдоган отметил, что выборы, которые, по его словам, продемонстрировали волю грузинского народа, прошли в мирной и безопасной атмосфере.
"Надеюсь, что результаты выборов принесут успех народу Грузии и нашему региону. Отрадно, что выборы, продемонстрировавшие свободу грузинского народа, прошли в мирной и безопасной атмосфере. Пользуясь случаем, хочу еще раз пожелать вам здоровья и счастья, а дружественному народу Грузии – благополучия и счастья", – говорится в обращении турецкого президента к Кобахидзе.
С победой Грузинскую мечту ранее поздравили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Европейские и американские партнеры призывают расследовать возможные нарушения на выборах.
- ЦИК заявила, что по результатам подсчета 100% голосов пророссийская Грузинская мечта набрала 54,08%. Также пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии.
- Оппозиция заявила, что не признает результаты выборов. Однако действующий премьер Грузии Кобахидзе заявил, что правительство страны будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.
- Зурабишвили назвала результаты парламентских выборов в стране "тотально сфальсифицированными", заявила о спецоперации РФ и призвала людей выйти на протест.
- 28 октября в Тбилиси несогласные с результатами парламентских выборов вышли на акцию протеста.