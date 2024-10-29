Ердоган привітав проросійську Грузинську мрію з перемогою на виборах

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: Tolga Bozoglu/EPA)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган слідом за лідерами Угорщини, Вірменії та Азербайджану привітав прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе з перемогою партії Грузинська мрія на парламентських виборах. Про це повідомило Ехо Кавказу.

Ердоган зазначив, що вибори, які, за його словами, показали волю грузинського народу, пройшли у мирній та безпечній атмосфері.

"Сподіваюся, що результати виборів принесуть успіх народу Грузії та нашому регіону. Втішно, що вибори, які продемонстрували волю грузинського народу, пройшли у мирній та безпечній атмосфері. Користуючись нагодою, хочу ще раз побажати вам здоров'я та щастя, а дружньому народу Грузії – добробуту та щастя", – йдеться у звернення турецького президента до Кобахідзе.

З перемогою Грузинську мрію раніше привітали лише прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прем’єр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв. Європейські та американські партнери закликають розслідувати ймовірні порушення на виборах.