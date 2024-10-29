Ердоган привітав проросійську Грузинську мрію з перемогою на виборах
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган слідом за лідерами Угорщини, Вірменії та Азербайджану привітав прем'єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе з перемогою партії Грузинська мрія на парламентських виборах. Про це повідомило Ехо Кавказу.
Ердоган зазначив, що вибори, які, за його словами, показали волю грузинського народу, пройшли у мирній та безпечній атмосфері.
"Сподіваюся, що результати виборів принесуть успіх народу Грузії та нашому регіону. Втішно, що вибори, які продемонстрували волю грузинського народу, пройшли у мирній та безпечній атмосфері. Користуючись нагодою, хочу ще раз побажати вам здоров'я та щастя, а дружньому народу Грузії – добробуту та щастя", – йдеться у звернення турецького президента до Кобахідзе.
З перемогою Грузинську мрію раніше привітали лише прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прем’єр Вірменії Нікол Пашинян та президент Азербайджану Ільхам Алієв. Європейські та американські партнери закликають розслідувати ймовірні порушення на виборах.
- ЦВК заявила, що за результатами підрахунку 100% голосів проросійська Грузинська мрія набрала 54,08%. Також п’ятивідсотковий бар’єр подолали чотири опозиційні партії.
- Опозиція заявила, що не визнає результатів виборів. Проте чинний прем’єр Грузії Кобахідзе заявив, що уряд країни буде затверджено, попри відмову опозиції визнавати результати голосування.
- Зурабішвілі назвала результати парламентських виборів у країні "тотально сфальсифікованими", заявила про спецоперацію РФ та закликала людей вийти на протест.
- 28 жовтня у Тбілісі незгодні з результатами парламентських виборів вийшли на акцію протесту.