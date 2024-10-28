У Тбілісі незгодні з результатами парламентських виборів вийшли на протест – трансляція

Увечері в понеділок, 28 жовтня, у центрі Тбілісі проходить акція проти результатів парламентських виборів, які відбулися в суботу, 26 жовтня. Про це повідомило Ехо Кавказу.

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Акцію організували опозиційні партії, які подолали виборчий бар'єр і не визнають результатів виборів. До участі у мітингу громадян закликала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі.

Вона у своєму зверненні до протестувальників заявила, що вибори були "вкрадені".

"Я хочу вам сказати, що ви, хто є тут, не програли вибори. Вони вкрали ваш голос і намагалися вкрасти ваше майбутнє, ніхто не має права на це, і ви нікому цього не дозволите", – сказала Зурабішвілі.

За її словами, ніхто на Заході, крім прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, не визнав результати суботніх виборів.

На мітингу біля будівлі парламенту також виступив один із лідерів партії "Єдність – Національний рух" Георгій Вашадзе. Він заявив, що грузинські опозиційні партії вимагають проведення повторних виборів. Їх має організувати міжнародна адміністрація.

За словами Вашадзе, опозиція вважає вибори нелегітимними й не збирається входити до парламенту. Він додав, що опозиція не має наміру вести будь-які переговори з Грузинською мрією.

"Єдині переговори та угоди мають стосуватися повторного проведення виборів", – стверджує політик.

Фото: Nika Gurini/X

Фото: Nika Gurini/X