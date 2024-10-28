В Тбилиси несогласные с результатами парламентских выборов вышли на протест – трансляция
Вечером в понедельник, 28 октября, в центре Тбилиси проходит акция против результатов парламентских выборов, состоявшихся в субботу, 26 октября. Об этом сообщило Эхо Кавказа.
Акцию организовали оппозиционные партии, преодолевшие избирательный барьер и не признающие результатов выборов. К участию в митинге граждан призвала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Она в своем обращении к протестующим заявила, что выборы были "украдены".
"Я хочу вам сказать, что вы, кто здесь, не проиграли выборы. Они украли ваш голос и пытались украсть ваше будущее, никто не имеет права на это, и вы никому этого не позволите", — сказала Зурабишвили.
По ее словам, никто на Западе, кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, не признал результаты субботних выборов.
На митинге у здания парламента также выступил один из лидеров партии "Единство – Национальное движение" Георгий Вашадзе. Он заявил, что грузинские оппозиционные партии требуют проведения повторных выборов. Их должна организовать международная администрация.
По словам Вашадзе, оппозиция считает выборы нелегитимными и не собирается входить в парламент. Он добавил, что оппозиция не намерена вести какие-либо переговоры с Грузинской мечтой.
"Единственные переговоры и соглашения должны касаться повторного проведения выборов", – утверждает политик.
- ЦИК заявил, что по результатам подсчета 100% голосов пророссийская Грузинская мечта набрала 54,08%. Также пятипроцентный барьер преодолели четыре оппозиционные партии.
- Оппозиция заявила, что не признает результаты выборов. Однако действующий премьер Грузии Кобахидзе заявил, что правительство страны будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.
- Зурабишвили назвала результаты парламентских выборов в стране "тотально сфальсифицированными", заявила о спецоперации РФ и призвала людей выйти на протест.