В Грузии перечислят бюллетени на нескольких избирательных участках
Центральная избирательная комиссия Грузии решила провести повторный подсчет бюллетеней на пяти участках по каждому избирательному округу для проверки результатов голосования. Об этом сообщили в пресс-службе органа публичных властей страны.
Пересчет состоится примерно на 14% избирательных участков после того, как оппозиционные партии Грузии отказались признавать результаты парламентских выборов, заявив об их фальсификации.
По результатам подсчета 100% голосов, пророссийская Грузинская мечта набрала 54,08%. В день голосования на избирательных участках в Грузии заметили фальсификации, произошли потасовки. Также глава ЦИК призвал Министерство внутренних дел оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, зафиксировавшего вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеуле.
- В целом уже четыре партии Грузии не признали результаты выборов. Однако действующий премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны будет утверждено, несмотря на отказ оппозиции признавать результаты голосования.
- После победы на парламентских выборах Грузинскую мечту поздравили несколько стран, включая Венгрию и Россию. Российские государственные медиа также поддержали результаты выборов, подавая победу Грузинской мечте как "выбор грузинского народа в пользу стабильности".