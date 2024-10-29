В Грузии перечислят бюллетени на нескольких избирательных участках

По результатам подсчета 100% голосов, пророссийская Грузинская мечта набрала 54,08%. Теперь на пяти избирательных участках перечислят бюллетени

Протесты в Грузии после подсчета голосов на выборах (Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI)

Центральная избирательная комиссия Грузии решила провести повторный подсчет бюллетеней на пяти участках по каждому избирательному округу для проверки результатов голосования. Об этом сообщили в пресс-службе органа публичных властей страны.

Пересчет состоится примерно на 14% избирательных участков после того, как оппозиционные партии Грузии отказались признавать результаты парламентских выборов, заявив об их фальсификации.

По результатам подсчета 100% голосов, пророссийская Грузинская мечта набрала 54,08%. В день голосования на избирательных участках в Грузии заметили фальсификации, произошли потасовки. Также глава ЦИК призвал Министерство внутренних дел оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, зафиксировавшего вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеуле.