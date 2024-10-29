У Грузії перерахують бюлетені на кількох виборчих дільницях

За результатами підрахунку 100% голосів проросійська Грузинська мрія набрала 54,08%. Тепер на п'яти виборчих дільницях перерахують бюлетені

Протести в Грузії після підрахунку голосів на виборах (Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI)

Центральна виборча комісія Грузії вирішила провести повторний підрахунок бюлетенів на п’яти дільницях у кожному виборчому окрузі для перевірки результатів голосування. Про це повідомили у пресслужбі органу публічної влади країни.

Перерахунок відбудеться на приблизно 14% виборчих дільниць після того, як опозиційні партії Грузії відмовилися визнавати результати парламентських виборів, заявивши про їхню фальсифікацію.

За результатами підрахунку 100% голосів проросійська Грузинська мрія набрала 54,08%. У день голосування на виборчих дільницях у Грузії помітили фальсифікації, сталися бійки. Також голова ЦВК закликав Міністерство внутрішніх справ оперативно відреагувати на ситуацію після появи відео, котре зафіксувало вкидання бюлетенів на виборчій дільниці в Марнеулі.