У Грузії перерахують бюлетені на кількох виборчих дільницях
Протести в Грузії після підрахунку голосів на виборах (Фото: ЕРА/DAVID MDZINARISHVILI)

Центральна виборча комісія Грузії вирішила провести повторний підрахунок бюлетенів на п’яти дільницях у кожному виборчому окрузі для перевірки результатів голосування. Про це повідомили у пресслужбі органу публічної влади країни.

Перерахунок відбудеться на приблизно 14% виборчих дільниць після того, як опозиційні партії Грузії відмовилися визнавати результати парламентських виборів, заявивши про їхню фальсифікацію.

За результатами підрахунку 100% голосів проросійська Грузинська мрія набрала 54,08%. У день голосування на виборчих дільницях у Грузії помітили фальсифікації, сталися бійки. Також голова ЦВК закликав Міністерство внутрішніх справ оперативно відреагувати на ситуацію після появи відео, котре зафіксувало вкидання бюлетенів на виборчій дільниці в Марнеулі.

  • Загалом уже чотири партії Грузії не визнали результатів виборів. Проте чинний прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що уряд країни буде затверджено попри відмову опозиції визнавати результати голосування.
  • Після перемоги на парламентських виборах Грузинську мрію привітали кілька країн, включно з Угорщиною та Росією. Російські державні медіа також підтримали результати виборів, подаючи перемогу Грузинської мрії як "вибір грузинського народу на користь стабільності".
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