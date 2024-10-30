Прокуратура Грузии начала расследование предполагаемых фальсификаций на выборах

В день голосования на избирательных участках в Грузии заметили фальсификации, также произошли потасовки. ЦИК призвала прокуратуру расследовать это

Здание прокуратуры Грузии (Фото: Facebook/The Prosecution Service of Georgia)

Грузинская прокуратура заявила, что после обращения Центральной избирательной комиссии начала расследование вероятных фальсификаций на парламентских выборах.

Прокуратура Грузии начала расследование возможных фальсификаций на парламентских выборах, которые могут нарушать статью 164 Уголовного кодекса страны – влияние на волеизъявление избирателей и/или нарушение тайны голосования.

Как утверждает ЦИК, президент Грузии Саломе Зурабишвили имеет доказательства возможных нарушений во время парламентских выборов, поэтому ее вызвали на допрос в следственный орган 31 октября.

Прокуратура проведет все необходимые действия для проверки информации, предоставленной ЦИК, а также сведений, озвученных президентом, политическими партиями и представителями наблюдательных миссий. В рамках расследования планируется опросить всех, кто может знать что-либо о возможных нарушениях.

Кроме того, правоохранители активно работают над несколькими уголовными делами, связанными с правонарушениями, произошедшими во время предвыборного периода и в день голосования.