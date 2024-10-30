Президент Грузии не пойдет в прокуратуру на допрос по фальсификациям на выборах

Саломе Зурабишвили заявила, что продолжит свою работу и не собирается отчитываться перед прокуратурой

Саломе Зурабишвили (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не намерен являться в прокуратуру, куда ее вызвали на допрос по поводу заявлений о фальсификации парламентских выборов. Об этом стало известно на брифинге, передает Эхо Кавказа.

"Я бы посоветовала прокуратуре начать свою работу и избегать политического сведения счетов с президентом. Более того, в этот момент наши партнеры тоже на это смотрят – сможет ли прокуратура быть независимой, беспристрастной. Так что пусть прокуратура начнет свою работу, а президент займется своей", — сказала Зурабишвили.

Президент добавила, что продолжит свою работу и не собирается отчитываться перед прокуратурой.

Она подчеркнула, что вызов в прокуратуру "странным образом совпал с указаниями Медведева". Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев написал в соцсети X, что президента Грузии необходимо "устранить с должности и арестовать".

"Я обращаюсь в прокуратуру, вы подотчетны народу, общественность требует от вас немедленного расследования, а не моих доказательств, и никто не ожидает, что прокуратура в этой ситуации сегодня начнет очевидные политические процессы против президента", – резюмировала Зурабишвили.