"Неравные условия игры". В НАТО хотят расследования нарушений на выборах в Грузии

Международная миссия по наблюдению за выборами заявила о "неравных условиях игры" во время выборов

Выборы в Грузии (Фото: EPA)

В НАТО отреагировали на заявления о возможных нарушениях во время парламентских выборов в Грузии. Спикер Альянса Фара Дахлалла заявила, что нужно провести расследование.

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"Международная миссия по наблюдению за выборами отметила неравные условия игры, в которых проводились выборы в Грузии, что подрывает доверие общества к результатам. Сообщения о нарушениях, связанных с выборами, должны быть полностью расследованы", – говорится в сообщении.

27 октября на сайте миссии сообщили, что руководящая партия Грузинская мечта получила "многочисленные преимущества" во время процесса голосования. Кроме того, было зафиксировано углубление политических разногласий и значительный дисбаланс финансовых ресурсов. Эти факторы, как отметили представители миссии, способствовали "и без того неравной игре".

Глава делегации парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Юлиан Булай отметил, что выборы в Грузии были отмечены, в частности, "языком ненависти" против оппозиции и гражданского общества, а также враждебностью в адрес должности президента.

"Мы продолжаем выражать глубокую обеспокоенность по поводу отступления от демократии в Грузии. Проведение вчерашних выборов, к сожалению, является подтверждением этому. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией в Грузии, чтобы увидеть, решит ли следующее правительство перестроиться на ценности и нормы ЕС и обратить вспять негативные тенденции последних месяцев", – сказал глава делегации Европарламента Антонио Лопес-Истурис Уайт.

26 октября, в день голосования, на избирательных участках в Грузии заметили фальсификации, произошли потасовки.

27 октября президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала результаты парламентских выборов в стране "тотально сфальсифицированными". Она призвала людей выйти на протесты 28 октября.

Бывший премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что результаты выборов не отражают волеизъявления граждан. Он также призвал к "умным формам протеста".

По результатам выборов пророссийская Грузинская мечта набрала 54,08%. Коалиция за изменения – 10,92%, Единство – Национальное движение – 10,12%, Сильная Грузия – 8,78%, За Грузию – 7,76%.