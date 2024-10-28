"Нерівні умови гри". У НАТО хочуть розслідування порушень на виборах у Грузії

Міжнародна місія зі спостереження за виборами заявила про "нерівні умови гри" під час виборів

Вибори у Грузії (Фото: EPA)

В НАТО відреагували на заяви про ймовірні порушення під час парламентських виборів у Грузії. Спікер Альянсу Фара Дахлалла заявила, що треба провести розслідування.

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"Міжнародна місія зі спостереження за виборами відзначила нерівні умови гри, в яких проводилися вибори в Грузії, що підриває довіру суспільства до результатів. Повідомлення про порушення, пов’язані з виборами, мають бути повністю розслідувані", – йдеться у повідомленні.

27 жовтня на сайті місії повідомили, що керівна партія Грузинська мрія отримала "численні переваги" під час процесу голосування. Крім цього, було зафіксовано поглиблення політичних розбіжностей та значний дисбаланс фінансових ресурсів. Ці фактори, як зазначили представники місії, сприяли "і без того нерівній грі".

Голова делегації парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) Юліан Булай зазначив, що вибори в Грузії були відзначені, зокрема, "мовою ненависті" проти опозиції та громадянського суспільства, а також ворожістю щодо посади президента.

"Ми продовжуємо висловлювати глибоке занепокоєння щодо відступу від демократії в Грузії. Проведення вчорашніх виборів, на жаль, є підтвердженням цього. Ми продовжимо уважно стежити за ситуацією в Грузії, щоб побачити, чи вирішить наступний уряд перебудуватися на цінності та норми ЄС та згорнути негативні тенденції останніх місяців", – сказав голова делегації Європарламенту Антоніо Лопес-Істуріс Вайт.

26 жовтня, у день голосування, на виборчих дільницях у Грузії помітили фальсифікації, сталися бійки.

27 жовтня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала результати парламентських виборів у країні "тотально сфальсифікованими". Вона закликала людей вийти на протести 28 жовтня.

Колишній прем'єр Грузії Георгій Гахарія заявив, що результати виборів не відображають волевиявлення громадян. Він також закликав до "розумних форм протесту".

За результатами виборів проросійська Грузинська мрія набрала 54,08%. Коаліція за зміни – 10,92%, Єдність – Національний рух – 10,12%, Сильна Грузія – 8,78%, За Грузію – 7,76%.