В Грузии начато расследование 47 фактов вероятных нарушений на выборах

Двум людям выдвинуты обвинения в фальсификации выборов, им грозит до двух лет лишения свободы

Выборы в Грузии (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Грузинские правоохранители проводят расследование 47 уголовных дел по фактам вероятных преступлений, совершенных в предвыборный период и в день парламентских выборов. Об этом сообщило издание Эхо Кавказа со ссылкой на данные прокуратуры.

Между тем в прокуратуре утверждают, что люди, публично заявляющие, что имеют информацию и доказательства, связанные с преступлениями, совершенными во время избирательного процесса, не сотрудничают со следствием и отказываются предоставить информацию.

Уголовные дела касаются фальсификации выборов, влияния на свободу избирателя, нарушения тайны голосования, подкупа избирателей, препятствования журналистской деятельности, насилия и угроз, порчи и уничтожения имущества в помещении избирательной комиссии или во время предвыборной агитации.

Расследование проводят на основе обращений оппозиции и политических партий, Центральной избирательной комиссии и неправительственных организаций, а также информации, распространенной в СМИ, отметили в прокуратуре.

В то же время пресс-служба ведомства сообщила, что двум людям предъявлены обвинения в фальсификации выборов.

Следствие установило, что во время парламентских выборов 26 октября с целью фальсификации выборов фигуранты бросили поддельные бюллетени в урну для голосования на 69-м избирательном участке в Марнеули. Это привело к прекращению процесса голосования и признанию результатов недействительными. Им грозит до двух лет лишения свободы.