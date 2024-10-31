В Грузии начато расследование 47 фактов вероятных нарушений на выборах
Грузинские правоохранители проводят расследование 47 уголовных дел по фактам вероятных преступлений, совершенных в предвыборный период и в день парламентских выборов. Об этом сообщило издание Эхо Кавказа со ссылкой на данные прокуратуры.
Между тем в прокуратуре утверждают, что люди, публично заявляющие, что имеют информацию и доказательства, связанные с преступлениями, совершенными во время избирательного процесса, не сотрудничают со следствием и отказываются предоставить информацию.
Уголовные дела касаются фальсификации выборов, влияния на свободу избирателя, нарушения тайны голосования, подкупа избирателей, препятствования журналистской деятельности, насилия и угроз, порчи и уничтожения имущества в помещении избирательной комиссии или во время предвыборной агитации.
Расследование проводят на основе обращений оппозиции и политических партий, Центральной избирательной комиссии и неправительственных организаций, а также информации, распространенной в СМИ, отметили в прокуратуре.
В то же время пресс-служба ведомства сообщила, что двум людям предъявлены обвинения в фальсификации выборов.
Следствие установило, что во время парламентских выборов 26 октября с целью фальсификации выборов фигуранты бросили поддельные бюллетени в урну для голосования на 69-м избирательном участке в Марнеули. Это привело к прекращению процесса голосования и признанию результатов недействительными. Им грозит до двух лет лишения свободы.
- В день голосования на избирательных участках в Грузии заметили фальсификации, также произошли потасовки. Среди прочего, сама ЦИК призвала МВД оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, зафиксировавшего вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеули.
- После того, как ЦИК объявила победу на выборах пророссийской правящей партии "Грузинская мечта", оппозиция собрала акцию протеста в Тбилиси.
- Зурабишвили призвала к "сильному давлению", чтобы пересмотреть результаты парламентских выборов, которые, по ее словам, были сфальсифицированы.
- 30 октября стало известно, что прокуратура приступила к расследованию вероятных фальсификаций на выборах и вызвала Зурабишвили на допрос.