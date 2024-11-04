Грузинська опозиція оголосила про початок щоденних протестів

Протести в Грузії (Фото: David Mdzinarishvili / EPA)

З 4 листопада акції протесту грузинської опозиції матимуть щоденний характер. Про це повідомив один із лідерів "Коаліції за зміни" Ніка Мелія на мітингу біля будівлі парламенту Грузії, передає Ехо Кавказу.

За його словами, опозиційні сили мають намір сформувати "один потужний протестний рух, який скине режим". У вівторок, 5 листопада, учасники акції зберуться біля тбіліського Палацу спорту.

"Ми будемо на вулиці щодня. Нас має бути стільки, щоб ніхто не міг увійти сюди [до парламенту], але стояти лише на Руставелі недостатньо, ми маємо стояти на всіх проспектах", – заявив Мелія.

До присутніх звернувся й член "Сильної Грузії" Леван Цуцкірідзе і представив план з трьох пунктів:

"Якщо в цій країні все ще залишилися люди, які не вірять у те, що сталося, хтось вважає, що Грузинська мрія справедливо перемогла, до всіх нам потрібно донести, показати та пояснити маніпуляції, фальсифікації, той російський план війни, які здійснив цей уряд. Це один напрямок", – сказав Цуцкірідзе.

Другий пункт, за словами політика, полягає в тому, що демократичний світ не має визнавати результатів виборів, які публікує Центральна виборча комісія.

"Ми бачимо, що у цьому напрямі політична опозиція, а також громадський сектор працюють дуже успішно. Не було жодного демократичного лідера, який привітав би цей уряд із перемогою, і це дуже велике досягнення", – наголосив він.

Цуцкірідзе зазначив, що третій ключовий аспект – це протистояння, громадянська активність, "бути на вулиці, не тільки на Руставелі, а й скрізь, де ми можемо зібратися та донести наш голос один до одного".

"Це боротьба в аудиторіях, це боротьба в мистецтві, це боротьба усюди, де ми можемо підтримувати одне одного: у парках, автобусах, на зупинках – опір. Громадянське демократичне протистояння – це основа цієї боротьби. Якщо нас буде тисяча, ми нічого не досягнемо, якщо нас буде 10 000, ми нічого не досягнемо, але якщо нас буде 100 000 і більше, тоді все в нас вийде, друзі", – заявив член "Сильної Грузії".