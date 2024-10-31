"Закликаємо не йти білоруським шляхом". Україна відреагувала на вибори в Грузії

У МЗС заявили, що в Грузії погрожували виборцям та тиснули на них

Протести у Грузії (Фото: ЕРА)

Україна підтримала висновки міжнародних місій, які зафіксували порушення на парламентських виборах у Грузії та закликала уряд країни "не йти білоруським шляхом". Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.

"Закликаємо грузинський уряд не йти білоруським шляхом до втрати суверенітету та незалежності", – заявили у міністерстві.

В МЗС зазначили, що Україна "уважно спостерігала" за виборами до парламенту Грузії та згодна з висновками Бюро з демократичних інститутів і прав людини й Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

У МЗС порівняли методи впливу на результати виборів у Грузії з методами Росії та підкреслили, що не здивовані підтримкою з боку країни-агресорки. У відомстві зазначили, що такі методи несумісні зі шляхом до ЄС і НАТО, якого хоче дотримуватись грузинська влада.

"Підкуп, залякування, примус і тиск на виборців, відсутність прозорості голосування, обмеження доступу опозиційних партій до масмедіа – це лише неповний перелік порушень, якими запам’ятаються ці вибори", – йдеться в заяві.

У міністерстві вважають, що факти порушень треба розслідувати, щоб забезпечити легітимність виборів та уникнути політичної кризи. Україна продовжить підтримувати народ Грузії у його бажанні доєднатися до ЄС та НАТО.