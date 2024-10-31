"Закликаємо не йти білоруським шляхом". Україна відреагувала на вибори в Грузії
Україна підтримала висновки міжнародних місій, які зафіксували порушення на парламентських виборах у Грузії та закликала уряд країни "не йти білоруським шляхом". Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ.
"Закликаємо грузинський уряд не йти білоруським шляхом до втрати суверенітету та незалежності", – заявили у міністерстві.
В МЗС зазначили, що Україна "уважно спостерігала" за виборами до парламенту Грузії та згодна з висновками Бюро з демократичних інститутів і прав людини й Організації з безпеки та співробітництва в Європі.
У МЗС порівняли методи впливу на результати виборів у Грузії з методами Росії та підкреслили, що не здивовані підтримкою з боку країни-агресорки. У відомстві зазначили, що такі методи несумісні зі шляхом до ЄС і НАТО, якого хоче дотримуватись грузинська влада.
"Підкуп, залякування, примус і тиск на виборців, відсутність прозорості голосування, обмеження доступу опозиційних партій до масмедіа – це лише неповний перелік порушень, якими запам’ятаються ці вибори", – йдеться в заяві.
У міністерстві вважають, що факти порушень треба розслідувати, щоб забезпечити легітимність виборів та уникнути політичної кризи. Україна продовжить підтримувати народ Грузії у його бажанні доєднатися до ЄС та НАТО.
- У день голосування на виборчих дільницях у Грузії помітили фальсифікації, також відбулися сутички. Серед іншого, сама ЦВК закликала МВС оперативно відреагувати на ситуацію після появи відео, яке зафіксувало вкидання бюлетенів на виборчій дільниці в Марнеулі.
- Після того, як ЦВК оголосила перемогу на виборах проросійської керівної партії "Грузинська мрія", опозиція зібрала акцію протесту у Тбілісі.
- 29 жовтня президентка Грузії заявила, що хоче міжнародного розслідування результатів голосування. Вона закликала громадськість до "сильного тиску".
- 31 жовтня прокуратура Грузії розпочала розслідування 47 фактів ймовірних порушень на виборах.
- Того ж дня екзитпол назвав результати виборів у Грузії "статистично неможливими", а опозиція оголосила про акцію протесту на 4 листопада.