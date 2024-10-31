"Призываем не идти по беларускому пути". Украина отреагировала на выборы в Грузии

В МИД заявили, что в Грузии угрожали избирателям и давили на них

Протесты в Грузии (Фото: ЕРА)

Украина поддержала выводы международных миссий, зафиксировавших нарушения на парламентских выборах в Грузии и призвала правительство страны "не идти по белорусскому пути". Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

"Призываем грузинское правительство не идти по беларускому пути к потере суверенитета и независимости", – заявили в министерстве.

В МИД отметили, что Украина "внимательно наблюдала" за выборами в парламент Грузии и согласна с выводами Бюро по демократическим институтам и правам человека и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В МИД сравнили методы влияния на результаты выборов в Грузии с методами России и подчеркнули, что не удивлены поддержкой со стороны страны-агрессора. В ведомстве отметили, что такие методы несовместимы с путем к ЕС и НАТО, которого хотят придерживаться грузинские власти.

"Подкуп, устрашение, принуждение и давление на избирателей, отсутствие прозрачности голосования, ограничение доступа оппозиционных партий к масс-медиа – это лишь неполный перечень нарушений, которыми запомнятся эти выборы", – говорится в заявлении.

В министерстве считают, что факты нарушений следует расследовать, чтобы обеспечить легитимность выборов и избежать политического кризиса. Украина продолжит поддерживать народ Грузии в его желании присоединиться к ЕС и НАТО.