"Призываем не идти по беларускому пути". Украина отреагировала на выборы в Грузии
Украина поддержала выводы международных миссий, зафиксировавших нарушения на парламентских выборах в Грузии и призвала правительство страны "не идти по белорусскому пути". Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.
"Призываем грузинское правительство не идти по беларускому пути к потере суверенитета и независимости", – заявили в министерстве.
В МИД отметили, что Украина "внимательно наблюдала" за выборами в парламент Грузии и согласна с выводами Бюро по демократическим институтам и правам человека и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
В МИД сравнили методы влияния на результаты выборов в Грузии с методами России и подчеркнули, что не удивлены поддержкой со стороны страны-агрессора. В ведомстве отметили, что такие методы несовместимы с путем к ЕС и НАТО, которого хотят придерживаться грузинские власти.
"Подкуп, устрашение, принуждение и давление на избирателей, отсутствие прозрачности голосования, ограничение доступа оппозиционных партий к масс-медиа – это лишь неполный перечень нарушений, которыми запомнятся эти выборы", – говорится в заявлении.
В министерстве считают, что факты нарушений следует расследовать, чтобы обеспечить легитимность выборов и избежать политического кризиса. Украина продолжит поддерживать народ Грузии в его желании присоединиться к ЕС и НАТО.
- В день голосования на избирательных участках в Грузии заметили фальсификации, также произошли столкновения. Среди прочего сама ЦИК призвала МВД оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, которое зафиксировало вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеуле.
- После того, как ЦИК объявил победу на выборах пророссийской правящей партии Грузинской мечты, оппозиция собрала акцию протеста в Тбилиси.
- 29 октября президент Грузии заявила, что хочет международного расследования результатов голосования. Она призвала общественность к "сильному давлению".
- 31 октября прокуратура Грузии приступила к расследованию 47 фактов вероятных нарушений на выборах.
- В тот же день экзитпол назвал результаты выборов в Грузии "статистически невозможные", а оппозиция объявила об акции протеста на 4 ноября.