Грузинская оппозиция объявила о начале ежедневных протестов
С 4 ноября акции протеста грузинской оппозиции будут носить ежедневный характер. Об этом сообщил один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Мелия на митинге у здания парламента Грузии, передает Эхо Кавказа.
По его словам, оппозиционные силы намерены сформировать "одно мощное протестное движение, которое свергнет режим". Во вторник, 5 ноября, участники акции соберутся у тбилисского Дворца спорта.
"Мы будем на улице каждый день. Нас должно быть столько, чтобы никто не мог войти сюда [в парламент], но стоять только на Руставели недостаточно, мы должны стоять на всех проспектах", – заявил Мелия.
К собравшимся обратился и член "Сильной Грузии" Леван Цуцкиридзе и представил план из трех пунктов:
"Если в этой стране все еще остались люди, которые не верят в то, что произошло, кто-то считает, что Грузинская мечта справедливо победила, до всех нам нужно донести, показать и объяснить манипуляции, фальсификации, тот российский план войны, которые осуществило это правительство. Это одно направление", — сказал Цуцкиридзе.
Второй пункт, по словам политика, состоит в том, что демократический мир не должен признавать результаты выборов, которые публикует Центральная избирательная комиссия.
"Мы видим, что в этом направлении политическая оппозиция, а также общественный сектор работают очень успешно. Не было ни одного демократического лидера, который бы поздравил это правительство с победой, и это очень большое достижение", — подчеркнул он.
Цуцкиридзе отметил, что третий ключевой аспект – это противостояние, гражданская активность, "быть на улице, не только на Руставели, но и везде, где мы можем собраться и донести наш голос друг к другу".
"Это борьба в аудиториях, это борьба в искусстве, это борьба всюду, где мы можем поддерживать друг друга: в парках, автобусах, на остановках – сопротивление. Гражданское демократическое противостояние – это основа этой борьбы. Если нас будет тысяча, мы ничего не достигнем, если нас будет 10 000, мы ничего не достигнем, но если нас будет 100 000 и более, тогда все у нас получится, друзья", — заявил член "Сильной Грузии".
- В день голосования на избирательных участках в Грузии заметили фальсификации, также произошли столкновения. Среди прочего, сама ЦИК призвала МВД оперативно отреагировать на ситуацию после появления видео, которое зафиксировало вброс бюллетеней на избирательном участке в Марнеуле.
- После того как ЦИК объявила победу на выборах пророссийской правящей партии "Грузинская мечта", оппозиция собрала акцию протеста в Тбилиси.
- 29 октября президент Грузии заявила, что хочет международного расследования результатов голосования. Она призвала общественность к "сильному давлению".
- 31 октября прокуратура Грузии приступила к расследованию 47 фактов вероятных нарушений на выборах.