Грузинская оппозиция объявила о начале ежедневных протестов

Протесты в Грузии (Фото: David Mdzinarishvili / EPA)

С 4 ноября акции протеста грузинской оппозиции будут носить ежедневный характер. Об этом сообщил один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Мелия на митинге у здания парламента Грузии, передает Эхо Кавказа.

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По его словам, оппозиционные силы намерены сформировать "одно мощное протестное движение, которое свергнет режим". Во вторник, 5 ноября, участники акции соберутся у тбилисского Дворца спорта.

"Мы будем на улице каждый день. Нас должно быть столько, чтобы никто не мог войти сюда [в парламент], но стоять только на Руставели недостаточно, мы должны стоять на всех проспектах", – заявил Мелия.

К собравшимся обратился и член "Сильной Грузии" Леван Цуцкиридзе и представил план из трех пунктов:

"Если в этой стране все еще остались люди, которые не верят в то, что произошло, кто-то считает, что Грузинская мечта справедливо победила, до всех нам нужно донести, показать и объяснить манипуляции, фальсификации, тот российский план войны, которые осуществило это правительство. Это одно направление", — сказал Цуцкиридзе.

Второй пункт, по словам политика, состоит в том, что демократический мир не должен признавать результаты выборов, которые публикует Центральная избирательная комиссия.

"Мы видим, что в этом направлении политическая оппозиция, а также общественный сектор работают очень успешно. Не было ни одного демократического лидера, который бы поздравил это правительство с победой, и это очень большое достижение", — подчеркнул он.

Цуцкиридзе отметил, что третий ключевой аспект – это противостояние, гражданская активность, "быть на улице, не только на Руставели, но и везде, где мы можем собраться и донести наш голос друг к другу".

"Это борьба в аудиториях, это борьба в искусстве, это борьба всюду, где мы можем поддерживать друг друга: в парках, автобусах, на остановках – сопротивление. Гражданское демократическое противостояние – это основа этой борьбы. Если нас будет тысяча, мы ничего не достигнем, если нас будет 10 000, мы ничего не достигнем, но если нас будет 100 000 и более, тогда все у нас получится, друзья", — заявил член "Сильной Грузии".