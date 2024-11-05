Суд у Грузії підтвердив порушення таємниці голосування на 30 дільницях

На бюлетенях зі зворотного боку було виявлено позначки за "потрібну" партію, які видно машині для підрахунку голосів

Вибори у Грузії (Фото: ЕРА)

Тетрицькароський районний суд Грузії визнав недійсними результати голосування на 30 дільницях. Суддя Володимир Хучуа заявив, що було порушено таємницю голосування виборців, повідомила грузинська служба Радіо Свобода.

Йдеться про округи, що входять до Цалкінського та Тетрицкароського районів на півдні Грузії. Підтвердилося, що бюлетені зі зворотного боку були позначені маркером у "потрібному" місці.

Суд рандомно відібрав бюлетені з трьох випадкових дільниць та підтвердив наявність на них позначок маркером на зворотному боці за певну партію.

Також суддя провів "технічну перевірку" у ході засідання, попросивши до зали апарат для підрахунку голосів, маркер, конверт та сам бюлетень. Експеримент показав, що апарат бачить позначку зі зворотного боку бюлетеня, навіть коли той поміщений у спеціальний конверт з рамкою.

"Суд однозначно вважає, що таке ставлення до виборчого процесу є невільним, тому результати слід визнати недійсними", – заявив суддя.

Позов про порушення таємниці голосування було подано Асоціацією молодих юристів Грузії. Організація вимагає скасувати результати голосування на більш ніж 2000 дільниць, але суди Тбілісі та інших міст скарги не задовольнили.

Центральна виборча комісія має право оскаржити рішення Тетрицькароського районного суду, але, за словами експертів, прецедент уже створено.