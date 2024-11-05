Суд в Грузии подтвердил нарушение тайны голосования на 30 участках

На бюллетенях с обратной стороны были обнаружены пометки за "нужную" партию, которые видны машине для подсчета голосов

Выборы в Грузии (Фото: ЕРА)

Районный суд Грузии признал недействительными результаты голосования на 30 участках. Судья Владимир Хучуа заявил, что была нарушена тайна голосования избирателей, сообщила грузинская служба Радио Свобода.

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Речь идет об округах, входящих в Цалкинский и Тетрицкаройский районы на юге Грузии. Подтвердилось, что бюллетени с обратной стороны были помечены маркером в "нужном" месте.

Суд случайным образом отобрал бюллетени с трех случайных участков и подтвердил наличие на них отметок маркером на оборотной стороне за определенную партию.

Также судья провел "техническую проверку" в ходе заседания, попросив в зал аппарат для подсчёта голосов, маркер, конверт и сам бюллетень. Эксперимент показал, что аппарат видит отметку с обратной стороны бюллетеня даже когда тот помещен в специальный конверт с рамкой.

"Суд однозначно полагает, что такое отношение к избирательному процессу несвободно, поэтому результаты следует признать недействительными", – заявил судья.

Иск о нарушении тайны голосования был подан Ассоциацией молодых юристов Грузии. Организация потребовала отменить результаты голосования в более чем 2000 участках, но суды Тбилиси и других городов жалобы не удовлетворили.

Центральная избирательная комиссия имеет право обжаловать решение Тетрицкароского районного суда, но, по словам экспертов, прецедент уже создан.