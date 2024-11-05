Суд в Грузии подтвердил нарушение тайны голосования на 30 участках
Районный суд Грузии признал недействительными результаты голосования на 30 участках. Судья Владимир Хучуа заявил, что была нарушена тайна голосования избирателей, сообщила грузинская служба Радио Свобода.
Речь идет об округах, входящих в Цалкинский и Тетрицкаройский районы на юге Грузии. Подтвердилось, что бюллетени с обратной стороны были помечены маркером в "нужном" месте.
Суд случайным образом отобрал бюллетени с трех случайных участков и подтвердил наличие на них отметок маркером на оборотной стороне за определенную партию.
Также судья провел "техническую проверку" в ходе заседания, попросив в зал аппарат для подсчёта голосов, маркер, конверт и сам бюллетень. Эксперимент показал, что аппарат видит отметку с обратной стороны бюллетеня даже когда тот помещен в специальный конверт с рамкой.
"Суд однозначно полагает, что такое отношение к избирательному процессу несвободно, поэтому результаты следует признать недействительными", – заявил судья.
Иск о нарушении тайны голосования был подан Ассоциацией молодых юристов Грузии. Организация потребовала отменить результаты голосования в более чем 2000 участках, но суды Тбилиси и других городов жалобы не удовлетворили.
Центральная избирательная комиссия имеет право обжаловать решение Тетрицкароского районного суда, но, по словам экспертов, прецедент уже создан.
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