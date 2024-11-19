В Тбилиси силовики оттеснили протестующих и снесли палаточный городок – видео
Грузинские силовики снесли палаточный городок протестующих возле Тбилисского государственного университета, оттеснив их оттуда. Об этом пишет Эхо Кавказа.
17 ноября протестующие, выступающие за проведение новых парламентских выборов, установили около 30 палаток у Тбилисского государственного университета. Для участников акции организовали пледы, коврики, горячий чай, а также привезли биотуалеты.
В ночь на 19-го полиция расчистила проезжую часть, убрав палатки, баррикады и автомобили. Ранее оппозиция заблокировала дороги на пересечении улиц Варазисхеви, Чавчавадзе, Меликишвили и Кекелидзе. Протестующих оттеснили в сторону проспекта Меликишвили.
🚨 #BREAKING : Clashes have started in Tbilisi, Georgia между польскими и защитниками, которые вмешиваются в Георгиевскую территорию с последующим выборочным результатом, соответствующим TASS. #Georgia pic.twitter.com/tGEXKG2pWu— MH Cronicle 2.0 (@MHChronicle) November 19, 2024
После расчистки дороги полиция начала задерживать участников акции. Сообщается о пострадавших, но точное количество задержанных и раненых пока неизвестно.
В Тбилиси, Georgia, police brutaly deal with protesters.— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) November 19, 2024
Russian brutality – Georgia is becoming a russian colony. pic.twitter.com/RBXbxOoyeG
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