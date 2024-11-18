Президент Грузии обжалует результаты выборов в Конституционном суде

Саломе Зурабишвили (Фото: Irakli Gedenidze/EPA)

Во вторник, 19 ноября, президент Грузии Саломе Зурабишвили обратится в Конституционный суд для обжалования результатов парламентских выборов. Об этом сообщило Эхо Кавказа.

Зурабишвили считает, что во время голосования в октябре были нарушены принципы тайного и всеобщего голосования.

"Это [делаю] не потому, что я верю в Конституционный суд, а потому, что хочу в полной мере испытать совесть тех судей, которые окажутся перед выбором, какой страной мы хотим быть и в каком направлении должна двигаться эта страна. Хочу пожелать им и чтобы в этом Конституционном суде хоть несколько судей показали, что достойные судьи в этой стране существуют", – прокомментировала свое решение президент Грузии.

Она считает, что выборы 26 октября "не состоялись", "стране грозит дестабилизация", связанная с двоевластием. По мнению Зурабишвили, необходимо решить системные проблемы, а затем провести новые выборы в парламент.

"Угроза такой дестабилизации растет, когда страна вместо близких отношений с партнерами выбирает изоляцию, характерную для нынешней власти. В то же время мы имеем дело с экономическим и финансовым кризисом, который стоит у нас на пороге со всеми вытекающими последствиями", – утверждает президент Грузии.

Зурабишвили говорит, что работу должны продолжить прежнее правительство и парламент. Согласно Конституции Грузии, первое заседание нового парламента назначает президент. Однако в правительстве и правящей партии заявляют, что в любом случае проведут первое заседание 25 ноября.