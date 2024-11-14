В Грузии суд отклонил все иски оппозиции по результатам выборов

Протесты в Грузии (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Суд в Тбилиси отклонил все иски оппозиции и неправительственных организаций по результатам парламентских выборов. Об этом сообщило издание News Georgia.

Речь идет об 11 исках. Среди заявителей – коалиции Единство – Национальное движение и Сильная Грузия, а также Ассоциации молодых юристов Грузии. Ответчиком выступала Центральная избирательная комиссия Грузии.

Истцы требовали, чтобы итоговые протоколы окружных избирательных комиссий сочли недействительными. Они считают, что тайна голосования нарушалась из-за прозрачных бюллетеней. Когда электронная урна забирала бюллетень из рамки-конверта, отметки маркера просвечивались с обратной стороны, а находившиеся поблизости могли легко догадаться, за кого проголосовал гражданин.

Кроме того, оппозиция утверждает, что в день голосования избирательная администрация заменила фирменные маркеры поставщика оборудования Smartmatic "небрендовыми". Представители оппозиции считают, что именно поэтому черный кружок был виден с обратной стороны.

В ЦИК заявили, что эта информация "является полной ложью и направлена на введение общества в заблуждение". Там утверждают, что на участках использовались только маркеры, предоставленные Smartmatic.

По итогам 13-часового заседания судья не удовлетворил ни одного иска. Все жалобы он счел необоснованными.

Представительница Единства Тамар Кордзая указала, что судья "даже не прочел доказательства". Кстати, истцы привели показания до 60 человек. Они также настаивали на допросах членов окружных избирательных комиссий и эксперта, подготовившего выводы о машинах для голосования.