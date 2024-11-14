У Грузії суд відхилив усі позови опозиції щодо результатів виборів

Протести в Грузії (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Суд у Тбілісі відхилив всі позови опозиції та неурядових організацій щодо результатів парламентських виборів. Про це повідомило видання NewsGeorgia.

Мова йде про 11 позовів. Серед заявників – коаліції Єдність – Національний рух та Сильна Грузія, а також Асоціації молодих юристів Грузії. Відповідачем виступала Центральна виборча комісія Грузії.

Позивачі вимагали, щоб підсумкові протоколи окружних виборчих комісій визнали недійсними. Вони вважають, що таємниця голосування порушувалася через прозорі бюлетені. Коли електронна урна забирала бюлетень із рамки-конверта, позначки маркера просвічувалися зі зворотного боку, а ті, хто знаходився поблизу, могли легко здогадатися, за кого проголосував громадянин.

Крім того, опозиція стверджує, що у день голосування виборча адміністрація замінила фірмові маркери постачальника обладнання Smartmatic на "небрендові". Представники опозиції вважають, що саме через це чорний кружок було видно зі зворотного боку.

У ЦВК заявили, що ця інформація "є повною брехнею і спрямована на введення суспільства в оману". Там стверджують, що на дільницях використовувалися лише маркери, надані Smartmatic.

За підсумками 13-годинного засідання суддя не задовольнив жодного позову. Усі скарги він визнав необґрунтованими.

Представниця Єдності Тамар Кордзая вказала, що суддя "навіть не прочитав доказів". До речі, позивачі навели свідчення до 60 людей. Вони також наполягали на допитах членів окружних виборчих комісій та експерта, який підготував висновки щодо машин для голосування.