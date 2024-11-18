Президентка Грузії оскаржить результати виборів у Конституційному суді

Саломе Зурабішвілі (Фото: Irakli Gedenidze/EPA)

У вівторок, 19 листопада, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернеться до Конституційного суду для оскарження результатів парламентських виборів. Про це повідомило Ехо Кавказу.

Зурабішвілі вважає, що під час голосування у жовтні були порушені принципи таємного та загального голосування.

"Це [роблю] не тому, що я вірю в Конституційний суд, а тому, що хочу повною мірою випробувати совість тих суддів, які опиняться перед вибором, якою країною ми хочемо бути та у якому напрямку має рухатися ця країна. Хочу побажати їм і собі, щоб у цьому Конституційному суді хоч кілька суддів показали, що гідні судді в цій країні існують", – прокоментувала своє рішення президентка Грузії.

Вона вважає, що вибори 26 жовтня "не відбулися", "країні загрожує дестабілізація", пов'язана з двовладдям. На думку Зурабішвілі, необхідно розв'язати системні проблеми, а згодом провести нові вибори до парламенту.

"Загроза такої дестабілізації зростає, коли країна замість близьких стосунків із партнерами обирає ізоляцію, що є характерним для нинішньої влади. Водночас ми маємо справу з економічною та фінансовою кризою, яка стоїть у нас на порозі з усіма наслідками, що випливають", – стверджує президентка Грузії.

Зурабішвілі говорить, що роботу мають продовжити колишній уряд та парламент. Згідно з Конституцією Грузії, перше засідання нового парламенту призначає президент. Проте в уряді та керівній партії заявляють, що у всякому разі проведуть перше засідання 25 листопада.