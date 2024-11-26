Президент Грузии: Парламента страны больше не существует

В первой сессии новоизбранного парламента приняли участие только депутаты от партии власти

Саломе Зурабишвили (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не признает парламент, собравшийся на первое после выборов заседание 25 ноября с участием депутатов от руководящей Грузинской мечты. С соответствующим заявлением она выступила в видеообращении, передает Эхо Кавказа.

"У каждого должно болеть сердце, потому что сегодня парламента Грузии больше не существует, а руководящая команда, одна партия проигнорировала Конституцию. Мне очень их жаль", – сказала Зурабишвили.

Президент Грузии добавила, что ей жаль всех тех парламентариев, которые "сидели с застывшими лицами, потому что они знают, что являются результатом сфальсифицированных выборов".

Зурабишвили также заявила, что "молодежь должна быть готова не только держать будущее в своих руках, но и взять руль управления страной в свои руки".

Кроме того, в своем обращении президент страны, не указывая имен, упрекнула оппозиционеров, отправившихся в Европу, не сообщив об этом заранее.

Эхо Кавказа писало, что в первой сессии новоизбранного парламента приняли участие только депутаты от партии власти. На ней была создана единственная фракция – Грузинская мечта, которую возглавил Мамука Мдинарадзе. А на должность спикера парламента Грузии был переизбран Шалва Папуашвили, кандидатуру которого поддержали 88 парламентариев.

Юристы, которых цитирует Эхо Кавказа, утверждают, что признание полномочий членов парламента до завершения рассмотрения иска судом является незаконным.

В статье 86 регламента грузинского парламента отмечено, что "в постановлении о признании полномочий членов парламента не вносится фамилия лица, законность избрания которого оспаривается в Конституционном суде Грузии или общем суде".

СПРАВКА. Парламент Грузии – однопалатный, состоит из 150 депутатов, избираемых на четыре года. Ранее 75 парламентариев избирались на основе пропорциональной избирательной системы, а остальные 75 – в одномандатных избирательных округах по мажоритарной избирательной системе. В 2024 году парламентские выборы впервые прошли исключительно по пропорциональной системе. Политическим силам нужно было преодолеть пятипроцентный барьер.